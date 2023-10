BMAW: Staatspreis Consulting-Ingenieurconsulting 2023 an Tec-Solution Umwelt- & Wärmetechnik GmbH

Im globalen Wettbewerb ist "Ingenieurconsulting made in Austria" ein Synonym für Qualität, was die Branche eindrucksvoll aufzeigt

Wien (OTS/BMAW) - Am Mittwoch wurde der Staatspreis Consulting-Ingenieurconsulting 2023 des Wirtschaftsministeriums zum 26. Mal vergeben. „Im Kontext einer wissensbasierten Dienstleistungsgesellschaft gilt es, international wettbewerbsfähig zu bleiben. Dazu leisten die Ingenieurkonsulentinnen und -konsulenten und Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker einen unverzichtbaren Beitrag“, erklärte Sektionschef Roland Weinert anlässlich der Verleihung an Dipl.-Ing. (FH) Dieter Liebisch / Tec-Solution Umwelt- & Wärmetechnik GmbH für das Projekt „Energieoptimierung in der Bauprodukteherstellung der BMI Austria GmbH/ Werk Fürnitz“.

Die Tec-Solution Umwelt- & Wärmetechnik GmbH unterstützte mit Energieanalysen und Optimierungsmaßnahmen die BMI Austria GmbH dabei, den Erdgasverbrauch am Standort Fürnitz zu senken. Mit einem Investment konnten die Betriebskosten reduziert und eine Erdgaseinsparung realisiert werden. Das Projekt demonstriert erfolgreich, wie bei einem energieintensiven Produktionsprozess eine signifikante Menge an Primärenergie durch betriebliche Optimierungsmaßnahmen eingespart werden kann.

„Ganz generell zeichnen sich die Nominierungen durch ihren hohen Innovationsgrad und ihre Exportrelevanz, gekoppelt mit Antworten auf die zentralen Fragen und Themenstellungen unserer Zeit wie Nachhaltigkeit, Klimaschutz oder Innovation aus. Insgesamt überzeugten die eingereichten Projekte zum Staatspreis Consulting - Ingenieurconsulting 2023 auf eindrucksvolle Weise mit hoher Qualität und Lösungskompetenz, gelebter Nachhaltigkeit und Kreativität und tragen damit wesentlich zum Erfolg heimischer Produkte sowie Dienstleistungen im globalen Wettbewerb bei. Die letzten Jahre haben mehr denn je gezeigt, dass gerade die wissensbasierten Dienstleistungen den Schlüssel zu Exportwachstum und Markterschließung darstellen. Die hervorragenden Projekte, die als Preisträger beim Staatspreis Consulting ausgezeichnet wurden, stellen damit einen wertvollen Beitrag zur positiven Außenwahrnehmung Österreichs dar.“, so Sektionschef Weinert.

Nominierungen für den Staatspreis

Für den Staatspreis Consulting 2023 - Ingenieurconsulting gab es insgesamt 20 hochkompetitive Einreichungen. Aus diesen wurden fünf Nominierungen vergeben. Neben dem Staatspreisträger wurden weitere vier Projekte als "für den Staatspreis nominiert" ausgezeichnet sowie ein Sonderpreis der Jury vergeben:

Projekt: "Quantitative Bewertungsmethoden für Schwall-Sunk Auswirkungen" - „Damit wurden Methoden für die quantitative Beurteilung des Strandungs- und Driftrisikos von Gewässerorganismen entwickelt. Es besticht durch die einzigartige Methode, die Auswirkungen des variierenden Abflusses auf die Lebewesen in einem Flusslauf zu bewerten“, Dipl.-Ing. Dr. techn. Clemens Dorfmann / flow engineering





Projekt: "Condition-Monitoring-System" - „Dieses System ist eine ausgeklügelte Innovation für die Zustandsüberwachung von Windkraftanlagen im Offshore Bereich. Dadurch können die Beständigkeit, Resilienz und eine lange Nutzungsdauer sichergestellt werden", Dipl.-Ing. Peter Furtner / VCE Vienna Consulting Engineers ZT GmbH





Projekt: "Digitaler Bahntransport" - „Hier wurde ein innovatives System entwickelt, das Güterwaggons mit Sensoren überwacht und Daten per Funk sowohl an das Triebfahrzeug als auch an eine Überwachungszentrale übermittelt“ , PJ Monitoring GmbH





Projekt: "Kirche Holzkirchen" - „Die holzbautechnische Umsetzung dieses geometrisch komplexen Tragwerks ist eine hervorragend detaillierte und finessenreiche Lösung und repräsentiert die hohe Leistungsfähigkeit der österreichischen Holzbautechnologie”, Dipl.-Ing. Dr. techn. Samuel Blumer / sblumer ZT GmbH



Jury-Sonderpreis

Projekt: "Stadtsee Horn" - „Ein ehemaliges Freibad wurde zu einem Badesee umgestaltet. Besonderes Highlight dabei sind die großzügigen Holzdecks, die den Zugang zum Wasser erleichtern, Platz zum Verweilen am Ufer bieten und sogar eine einzigartige Seebühne schaffen.“

Dipl.-Ing. Dominik Scheuch / YEWO LANDSCAPES GmbH

Über den Staatspreis Consulting

Der Staatspreis Consulting wird vom Wirtschaftsministerium seit 1990 verliehen, seit 2010 alternierend für "Ingenieurconsulting" (Organisator: Austrian Consultants Association - ACA) sowie für "Unternehmensberatung und Informationstechnologie". Alle Infos sowie Jurybegründungen von der Veranstaltung sind auf der Website des Wirtschaftsministeriums (www.bmaw.gv.at) in der Rubrik "Staatspreise" zu finden.

Fotos der Staatspreisverleihung sind unter https://www.flickr.com/gp/141875875@N02/322s7n56Ko abrufbar

