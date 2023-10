Für LICHT INS DUNKEL ist Armutsbekämpfung für Menschen mit und ohne Behinderungen ein essentielles Thema.

Die Organisation wird aber keine Vertreter*innen zum gemeinsamen Gedankenaustausch mit Kanzler Nehammer entsenden.

Wien (OTS) - Die Bekämpfung von Ausgrenzung und Armut sind zentrale Anliegen von LICHT INS DUNKEL und sind wesentliche Voraussetzungen für eine inklusive Gesellschaft.

„Allein im Zeitraum von 2007 bis 2017 ist die Arbeitslosenquote von Menschen mit Behinderungen um 139,22 Prozent gestiegen und befindet sich auch gegenwärtig auf einem sehr hohen Stand. Die allgemeine Erwerbsquote liegt derzeit deutlich über 70 Prozent, während lediglich rund die Hälfte der Menschen mit Behinderungen im erwerbsfähigen Alter erwerbstätig bzw. arbeitssuchend waren.

Wie die aktuellen Arbeitsmarktzahlen zeigen, profitieren Menschen mit Behinderungen nicht von der derzeitigen Arbeitskräftenachfrage.

Alleinerziehende sind wiederum in einem sehr hohen Maß erwerbstätig, dennoch sind sie in besonderem Ausmaß von Armut bedroht oder betroffen. Durch Schicksalsschläge gelangen auch oft andere Familien in prekäre Situationen. Armut ist für viele in Österreich eine Realität und es gibt einen tatsächlichen Bedarf die Betroffenen zu unterstützen,“ meint die Präsidentin von LICHT INS DUNKEL, Mag.a Ines Stilling.

Dies zeigen auch die vorliegenden Daten der Unterstützungsansuchen aus dem LICHT INS DUNKEL-Soforthilfefonds.

Lag die Zahl der positiv behandelten Anträge im ersten Jahr der Corona-Pandemie 2020/21 noch bei 4.545 Anträgen und die Vergabesumme bei 4,2 Mio. EUR, so erreichte die Zahl der Anträge im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/23 bereits 5.826 und die verwendete Summe über 6,3 Mio. EUR. Über einen Zeitraum von zwei Jahren bedeutet dies einen Anstieg bei der Antragszahl von +28 % und bei der Unterstützungssumme von +50 % – im laufenden Geschäftsjahr befindet sich die Zahl der Ansuchen auf demselben anhaltend hohen Niveau.

„LICHT INS DUNKEL sieht die Notwendigkeit einer ausführlichen und umfassenden Auseinandersetzung zu dem Thema im geeigneten Rahmen. Dennoch wird der Verein LICHT INS DUNKEL, aufgrund des relativ gering bemessenen Zeitrahmens für den Austausch und der vielen eingeladenen Organisationen, von einer Teilnahme absehen und keine Vertreter*innen zu der Veranstaltung entsenden,“ erklärt die Präsidentin des Vereins.

Rückfragen & Kontakt:

Verein LICHT INS DUNKEL

GF Mag. Mario Thaler

T: 01/533 86 88

E: office @ lichtinsdunkel.org