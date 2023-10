Bekannt im ganzen Land: „alle jobs“ ist Testsieger

Die AMS-Jobbörse "alle jobs" punktet in Market Institut-Studie in Sachen Bekanntheit, Nachhaltigkeit und Zukunftsfitness. Mehr als sechs Millionen Seitenansichten im September 2023

Wien (OTS) - In einer Studie des Market Instituts zu gängigen Jobbörsen geht die AMS-Jobbörse „alle jobs“ als Gesamtsiegerin hervor. Testsiegerin ist sie:

- in der Kategorie „Markenstärke“ in den Aspekten „Bekanntheit“ und „Lieblingsmarke“,

- in der Kategorie „Environmental Social Governance“ in allen drei Aspekten „Soziale Verantwortung“, „Nachhaltigkeit“ und „Wichtigkeit für Österreich“ und schließlich

- in der Kategorie „Zukunftsfitness“ im Aspekt „Krisensicherheit“.

„Die AMS Jobbörse ‚alle jobs‘ ist mit beeindruckendem Abstand die klare Nummer Eins unter den österreichischen Jobbörsen. Die besonders hohe Markenstärke wird von einer herausragenden Bewertung im Zukunftsfeld ESG = Environmental Social Governance zusätzlich unterstrichen“, erläutert Prof. Dr. Werner Beutelmeyer, Geschäftsführer von Market Institut. Für die Studie befragt wurden im Juni 2023 1.000 Personen, die für die österreichische Bevölkerung ab 16 Jahren nach Geschlecht, Alter, Bildung und Region repräsentativ sind.

Johannes Kopf, Vorstandsvorsitzender des AMS Österreich, freut sich über die Ergebnisse der Studie: „Alle Eltern halten ihr eigenes Kind für das schönste und so finden auch wir, dass ‚alle jobs‘ die beste Jobsuchmaschine Österreichs ist. Dass sie nun Testsiegerin in der Market-Studie geworden ist, macht uns natürlich stolz und zeigt, dass das AMS in Sachen digitale Innovation am richtigen Weg ist.“

Mehr als sechs Millionen Seitenansichten im September 2023

Das AMS registriert steigende Nutzungszahlen bei „alle jobs“: Mehr als sechs Millionen Seitenansichten wurden im September 2023 gezählt, und das nur von jenen User_innen, die auch Cookies akzeptiert haben. Das entspricht knapp 900.000 mehr Seitenansichten als im September 2022. Auch die Seitenbesuche stiegen beachtlich im Vorjahresvergleich: Im September 2023 waren es rund 440.000, das sind rund 137.000 mehr als vor einem Jahr.

Hohe Anzahl offener Stellen trotz Rezession

Die Rezession scheint zumindest derzeit der hohen Personalnachfrage keinen Abbruch zu tun. „Zwar haben wir aktuell mit rund 106.000 dem AMS gemeldeten offenen Stellen etwa 22.000 weniger Stellen als vor einem Jahr, aber wir bewegen uns immer noch auf einem sehr hohen Niveau. Vor der Pandemie lagen die Höchstwerte der offenen Stellen noch bei rund 80.000“, erklärt Petra Draxl, Vorstandsmitglied des AMS Österreich.

Auf „alle jobs“ finden sich aktuell mehr als 200.000 Stellenangebote, darunter rund 106.000 dem AMS gemeldete offene Stellen. „Für Arbeitsuchende ist das eine gute Nachricht, denn obwohl die Wirtschaft schrumpft, suchen viele Betriebe nach wie vor nach Mitarbeiter_innen. Wer gefunden werden möchte, sei es als Arbeitgeber_in oder als Arbeitnehmer_in, nutzt am besten ‚alle jobs‘“, so Johannes Kopf.

„alle jobs“ bietet einen einfachen und schnellen Zugang zum Jobangebot in Österreich, ist barrierefrei, kostenlos und bedarf keiner Registrierung. Die Jobsuchmaschine beinhaltet:

- die dem AMS gemeldeten offenen Stellen,

- Stellenausschreibungen aus Internet-Jobplattformen,

- Stellenangebote aus dem AMS eJob-Room,

- ausgewählte Stellenausschreibungen der Bundesagentur für Arbeit sowie

- Stellenangebote aus der öffentlichen Verwaltung auf Bundes- und Landesebene.

