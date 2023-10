Kavalan kehrt zur Whisky Live Paris zurück und stellt exklusive Whiskys für den französischen Markt vor

Taipeh (ots/PRNewswire) - Taiwans führende Whisky-Destillerie freut sich, ihre erneute Teilnahme an der diesjährigen Whisky Live Paris (21. bis 23. Oktober) anzukündigen, nachdem sie 2021 nach einjähriger Abwesenheit aufgrund der Pandemie zurückkehren wird.

Gäste haben in diesem Jahr die exklusive Gelegenheit, am Stand Whiskys zu verkosten, die speziell für den anspruchsvollen französischen Markt kuratiert wurden:



Kavalan 8 ans 2015 Peated Malt R150409037A



Kavalan 6 ans 2017 Oloroso Sherry Cask S170426032C



Kavalan 7 ans 2016 Vinho Barrique W160809071C



Kavalan 9 ans 2014 Port Cask O140311050A



Ms. Aurora Chang, Kavalan Regional Manager, äußerte sich begeistert über die Wiederbelebung des französischen Marktes durch die Wiederaufnahme von geselligen Zusammenkünften und gastronomischen Aktivitäten.

"Während der Pandemie hat Kavalan strategisch den Verkauf mit cocktailfreundlichen Optionen wie der Kavalan Distillery Select Serie angekurbelt. Darüber hinaus wurde mit den Premium-Whiskys der Marke Solist in Fassstärke auf die Versorgungsprobleme auf dem japanischen Whisky-Markt reagiert. Wir nähern uns der Endphase unseres dritten Reifelagers, was unser Engagement für Qualität und Expansion widerspiegelt, und Kavalan ist bereit und optimistisch, die wachsende globale Nachfrage

zu befriedigen."

In diesem Jahr besticht der Stand von Kavalan durch ein bezauberndes Mittelstück, das den unverwechselbaren Charakter der Marke verkörpert und durch leuchtend pinke Orchideen aufgewertet wird. Eine von taiwanesischen Fenstern inspirierte Lattenwand, gepaart mit einem üppig begrünten Dach, das die natürliche Schönheit des Bezirks Yilan widerspiegelt, und ergänzt durch exquisite Holzarbeiten, symbolisieren die Qualität der Eichenfässer von Kavalan.

Mr. Didier Ghorbanzadeh, globaler Botschafter von Kavalans europäischem Vertriebspartner La Maison du Whisky (LMDW), bekräftigt, dass Kavalan keine Mühen scheut, um einen Single Malt von Weltklasse herzustellen, der sich selbstbewusst mit den renommiertesten Destillerien messen kann.

"Wenn man die Whiskys von Kavalan zum ersten Mal erlebt, wird die überraschende Reife trotz ihrer Jugend auf die einzigartigen tropischen Reifebedingungen in Taiwan zurückgeführt. Diese Besonderheit hebt ihn von den Single Malts ab, die wir bereits in Europa vertreiben."

Didier betonte, dass die Europäer von der Intensität, der Tiefe und den lebhaften Fruchtaromen des Kavalan überrascht sind.

"Während verschiedene Eicheneinflüsse (Sherry, Wein usw.) mit intensiven Aromen wunderbar zum Ausdruck kommen, zeichnet sich Kavalan durch seine explosiven tropischen Fruchtaromen im Mittelteil und im Abgang aus und bietet eine erfrischende Reinheit, die den Einfluss der Eiche ausgleicht."

LMDW möchte die Präsenz von Kavalan vor Ort verstärken, indem Verkostungen und Meisterklassen auf Veranstaltungen wie Whisky Live Paris, The Whiskey Show London und The Whisky Show Budapest angeboten werden, um Taiwans einzigartigen Whisky einem breiten weltweiten Publikum zu präsentieren.

Auszeichnungen für die 5 vorgestellten Whiskys:

Solist ex-Bourbon – SFWSC Double Gold & Best of Class Other Single Malt, BTI Gold (94 Punkte), TWSC Gold & WWM Gold

Solist Oloroso Sherry – SFWSC Double Gold, BTI Gold (95 Punkte) & TWSC Superior Gold

Solist Vinho – SFWSC Double Gold, BTI Gold (92 Punkte) & TWSC Gold

Solist Peated Malt – TWSC Superior & Superior Gold

Solist Port – WWA Category Winner Best Taiwanese Single Cask Single Malt, SFWSC Gold, BTI Gold (93 Punkte), TWSC Gold, WWM Gold & IWC Gold (96,95 Punkte)



Informationen zur Kavalan-Destillerie

Die Kavalan-Destillerie im Bezirk Yilan leistet seit 2005 Pionierarbeit in der Herstellung von Single Malt Whisky in Taiwan. Unser in intensiver Feuchtigkeit und Hitze gereifter Whisky speist sich aus dem Schmelzwasser des Snow Mountain und wird durch Meeres- und Bergbrisen verstärkt. All dies verbindet sich zu Kavalans unverwechselbarer Cremigkeit. Unsere Destillerie, die den alten Namen des Bezirks Yilan trägt, blickt auf rund 40 Jahre Erfahrung in der Getränkeherstellung unter der Muttergesellschaft King Car Group zurück. Wir haben mehr als 790 Gold- oder höhere Auszeichnungen bei den wichtigsten Wettbewerben der Branche erhalten. Besuchen Sie www.kavalanwhisky.com

Informationen zu La Maison du Whiskey

La Maison du Whisky wurde 1956 gegründet und hat sich von einem einfachen Einzelhändler zu einem weltweiten Vertriebsunternehmen für Whiskys und Spirituosen entwickelt. Mit seiner Tochtergesellschaft in Singapur und dem Joint Venture LM&V vertritt es über 250 Marken, von Whisky bis Tequila. Das Unternehmen bietet online und im Geschäft eine umfangreiche Kollektion von über 4.000 Produkten an. Zu den Unternehmungen gehören auch die Fine Spirits Auction für Sammler und The Avant Gardist (TAG), die innovative Marken ins Rampenlicht stellt. Das Unternehmen ist bestrebt, sein Wissen über die Branche zu erweitern, bietet Schulungen an, veranstaltet das Whisky Live Paris Event und gibt seit 2004 Publikationen wie das Whisky Magazine heraus.

Medienkontakt:

Kaitlyn Tsai, kaitlyn @ kingcar.com.tw

Britney Chen britneychen @ kingcar.com.tw

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2240364/Taiwan_s_premier_whisky_brand_unveils_unique_expressions__inspired_booth_designs__and_shares_its_opt.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/kavalan-kehrt-zur-whisky-live-paris-zuruck-und-stellt-exklusive-whiskys-fur-den-franzosischen-markt-vor-301953028.html

Rückfragen & Kontakt:

Kaitlyn Tsai,

+886(0)2 2365 6551 #6804; Britney Chen,

+886(0)2 2365 6551 #6804