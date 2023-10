E-Commerce Inspiration Nights: Thomas Leskowsky stärkt Wiens Position als "E-Commerce Hauptstadt" und expandiert nach Graz und Linz.

Wien (OTS) - Bereits im Januar 2023 skizzierte Thomas Leskowsky erstmals seine Vision, Wien zur "E-Commerce Hauptstadt" zu machen, während der ersten "E-Commerce Inspiration Night" des Jahres. Heute sehen wir auf 10 vergangene Events sowie die Expansion nach Graz und Linz zurück.

Die "E-Commerce Inspiration Nights" haben sich seit ihrer Einführung im Juni 2022 zu einem wichtigen Event in der österreichischen E-Commerce Szene entwickelt. Die Veranstaltung dient als Plattform für Onlinehändler:innen, um sich zu vernetzen, Erfahrungen auszutauschen und von Experten zu lernen - daher auch der Unternehmensname exvomo - Experten von morgen. Der Initiator dieses erfolgreichen Konzepts, Thomas Leskowsky, hat das Ziel, Wien zu einem führenden Zentrum für E-Commerce zu machen.

Mit dem Engagement für die Förderung des E-Commerce-Sektors wurde auch der "E-Commerce Inspiration Podcast" ins Leben gerufen, der kürzlich gestartet ist. Dieser Podcast bringt Branchenführer, Experten und Unternehmer:innen zusammen, um wichtige Erkenntnisse und Inspirationen für den E-Commerce auch ortsunabhängig, ergänzend zu dem im April 2022 veröffentlichten Onlinekurs "E-Commerce Führerschein", zu teilen.

Das Besondere an den österreichischen E-Commerce Events von exvomo ist, dass sie für Onlinehändler:innen kostenlos zugänglich sind. Dieser Schritt ist entscheidend, um die Branche zu stärken und Wissen sowie Best Practices für alle verfügbar zu machen.

In einer aufregenden Weiterentwicklung gab es nun auch E-Commerce Inspiration Nights in Graz und Linz im Zuge des Oktoberbeginns 2023. Die Expansion dieses inspirierenden Konzepts in diese Städte ist ein weiterer Schritt in Richtung einer starken und florierenden E-Commerce-Branche in ganz Österreich.

"Die E-Commerce-Branche in Österreich hat großes Potenzial, und ich glaube fest daran, dass wir durch Wissensaustausch und gemeinsames Engagement hier in Österreich viel bewegen können", sagte Thomas Leskowsky. "Ich bin stolz darauf, Teil dieser aufstrebenden Community zu sein und freue mich darauf, in Kürze noch weitere Entwicklungen teilen zu dürfen."







Rückfragen & Kontakt:

Thomas Leskowsky, BA, MA

E-Mail: thomas @ exvomo.com

Website: www.exvomo.com