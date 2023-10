Walter Egle, Stargarage Chef und Großveranstalter, erweitert sein Geschäftsfeld und steigt in das Geschäft mit Lichterparks ein

Bregenz (OTS) - Walter Egle, ein bekannter Name in der Welt des Entertainments und der Großveranstaltungen, setzt seinen Erfolgskurs fort und erweitert sein Geschäftsfeld um eine faszinierende neue Dimension. In diesem Winter werden gleich zwei beeindruckende Lichterparks unter seiner Leitung eröffnet: "Winterwonderland Schönbrunn" und "Winterwonderland Schloss Faber Castell" in Stein, bei Nürnberg.

Walter Egle, der als Geschäftsführer von Stargarage Entertainment GmbH bereits zahlreiche erfolgreiche Projekte wie den beliebten Erfolgszirkus "Afrika! Afrika!" und viele andere Family-Entertainment-Veranstaltungen geleitet hat, betrachtet Weihnachten als ein äußerst emotionales und festliches Thema. In Anbetracht dessen hat er sich entschieden, sein Engagement für außergewöhnliche Erlebnisse noch weiter zu vertiefen.

Der "Winterwonderland Schönbrunn" verspricht eine bezaubernde Winteroase im Kronprinzengarten des Schlosses Schönbrunn. Hier werden Besucher die Gelegenheit haben, in die festliche Atmosphäre einzutauchen und die Magie von Weihnachten in all ihren Facetten zu erleben.

Gleichzeitig wird das "Winterwonderland Schloss Faber Castell" in Stein, bei Nürnberg, eröffnet, der ein weiteres Highlight in der Welt der Lichterparks darstellen wird. Dieser Ort wird mit seiner einzigartigen Atmosphäre und den atemberaubenden Lichtinstallationen die Herzen der Besucher höherschlagen lassen.

Walter Egle äußerte sich zu dieser spannenden Erweiterung seines Geschäftsfeldes: "Wir sind seit Jahren im Bereich Family Entertainment tätig und haben viele erfolgreiche Projekte umgesetzt. Weihnachten ist ein sehr emotionales Thema, und unser Ziel ist es, dieses emotionale Erlebnis für Familien und Besucher noch unvergesslicher zu gestalten. Wir freuen uns auf die Eröffnung unserer beiden Winterwonderland-Lichterparks und auf die Möglichkeit, die Magie von Weihnachten mit vielen Menschen zu teilen."

