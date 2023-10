IVÖ verurteilt Gewalt und ruft zur Besonnenheit auf!

WIEN (OTS) - Die Islamische Vereinigung in Österreich (IVÖ) in Wien, ihr Vorstand und ihr Imam verfolgen die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten mit Sorge. Unsere Gedanken sind bei den Menschen in dieser Region, die unter den verheerenden Auswirkungen der eskalierenden Gewalt leiden, sei es auf israelischer oder palästinensischer Seite.

Wir verurteilen jegliche Form von Gewalt auf das Schärfste und rufen dringend zur Freilassung unschuldiger Zivilisten sowie einem sofortigen Ende der Gewalt auf. Gleichzeitig lehnen wir entschieden jegliche Versuche ab, diesen Konflikt nach Österreich zu übertragen, indem Hass und Angst durch gewaltverherrlichende Äußerungen und Handlungen in unserer Gesellschaft gesät werden.

Die IVÖ hofft auf eine friedliche Lösung des Nahost-Konflikts. Wir rufen die internationale Gemeinschaft dazu auf, sich für die Deeskalation der Situation einzusetzen und konkrete Schritte zur Förderung einer dauerhaften Friedenslösung in der Region zu unternehmen.

