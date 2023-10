TKG warnt vor missbräuchlicher Verwendung der "Fahne der Republik Türkei" bei politischen Kundgebungen heute in Wien

Wien (OTS) - Die Türkische Kulturgemeinde in Österreich (TKG) warnt vor der Verwendung der türkischen Fahne bei politischen Demonstrationen oder wie heute anlässlich der fast zeitgleichen Kundgebungen für Israel bzw. für Palästina am Mittwoch Abend.

Kulturallismus in Österreich durch türkische Fahne provoziert

In Österreich leben über 400.000 Menschen türkischer Herkunft, sie sind sehr vielfältig und plural, die meisten sind bereits österreichische BürgerInnen und werden immer wieder aus dem Ausland, sei es aus ihrer geliebten Heimat Türkei oder aus anderen Ländern, bei politischen Protestveranstaltungen, wo die Türkischstämmigen in Österreich leider pauschal mit Vorurteilen in Österreich konfrontiert werden, jetzt mehr durch die Verwendung der türkischen Fahne von politischen Akteuren, Parteien, Regierungen, deren verlängerten Armen oder Sekten seit langem missbraucht.



Türkischstämmige in Österreich werden immer wieder gerne pauschal mit Kulturalismus von links bis rechts konfrontiert, obwohl sie politisch, menschlich und in ihrer Lebensweise so anders sind.



Tragen Sie Ihre Partei-, Vereins- oder Sektenfahne, aber nicht die Fahne der Republik Türkei!

Niemand darf in Wien bei politischen Demonstrationen die türkische Fahne missbrauchen. Wir bitten alle, ob türkischstämmig oder nicht ( wird immer mehr?!) , die türkische Fahne nicht zu missbrauchen und allen Menschen in Österreich die türkische Fahne, die in der Türkei respektiert wird, zu Hause zu lassen.



Wenn Sie eine Fahne tragen wollen, dann können Sie z.B. die Partei-, Sekten- oder Vereinsfahne, die Sie in Ihrem Herzen tragen, oder die Vereinsfahne bei Kundgebungen oder Demonstrationen tragen, aber nicht die Fahne der Türkischen Republik, mit der Sie die ganze Türkische Republik und ihre BürgerInnen sowie die türkischstämmigen Menschen so anders denken und mit Ihrer Ideologie und Einstellung falsch darstellen und Augenwischerei betreiben.



Das wollen wir heute nicht mehr erleben. Denn der Kulturalismus in Österreich, der durch die türkische Fahne provoziert wird, darf nicht mehr durch politische Parteien, Sekten, Stiftungen oder Vereine aus dem Ausland oder deren verlängerte Arme durch ihre politisch ideologischen Versammlungen und Demonstrationen provoziert werden.

Rückfragen & Kontakt:

Türkische Kulturgemeinde in Österreich(TKG)

Dr. Melissa Günes

Generalsekretärin

Tel.:01/513 76 15-0

m.gunes @ turkischegemeinde.at

http://www.turkischegemeinde.at