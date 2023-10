aws Digitalisierung | AI Unternehmen und Wachstum: Start von zweiter Ausschreibungsrunde mit neuem Schwerpunkt „Green“ und „Humankapital“

Mit der neuen Förderungsrunde werden Unternehmen bei der Entwicklung und dem Einsatz von vertrauenswürdiger Künstlicher Intelligenz unterstützt. Anträge sind ab 1.1.2024 möglich.

Wien (OTS) - Mit der zweiten Ausschreibungsrunde zu aws Digitalisierung | AI Unternehmen und Wachstum setzt die aws die AI-Initiative fort und bringt die beiden neuen AI-Schwerpunkte „Green“ und „Humankapital“. Dadurch wird das Potenzial der Schlüsseltechnologie Künstliche Intelligenz (Artificial Intelligence AI) für den Standort Österreich sowohl für die breite Unternehmenslandschaft fort- und zusätzlich Klimaschutz ins Zentrum gesetzt. Dabei werden Start-ups, KMU und große Unternehmen bei ihren AI-Projekten mit Förderungen in den drei Modulen „AI-Start“, „AI-Adoption“ sowie zusätzlich „AI-Start Green“, „AI-Adoption Green“ und „AI-Wissen Humankapital“ unterstützt. Finanziert wird aws Digitalisierung | AI Unternehmen und Wachstum durch den Fonds Zukunft Österreich, für den Green-Schwerpunkt stehen zusätzlich 4 Millionen Euro zur Verfügung. Anträge können über den aws Fördermanager ab 1.1.2024 gestellt werden.

„Künstliche Intelligenz hat im Klimaschutz ein hohes Potential. Mit den Förderungen der aws werden deshalb Unternehmen unterstützt, die an konkreten Projekten in diesem wichtigen Bereich arbeiten“, so Klimaschutzministerin Leonore Gewessler. Das Klimaschutzministerium hat bereits 2021 mit der Förderinitiative „AI for Green“ einen Fokus auf Twin Transformation gelegt und unterstützt dies mit einer eigenen Sonderkategorie im Staatspreis Technologie.

AI als Schlüsseltechnologie zeigt seit der Veröffentlichung von ChatGPT ihre Potentiale und Herausforderungen auf. Training und Betrieb von AI-Systemen verursachen einen großen ökologischer Fußabdruck. Gleichzeitig bietet die AI hohes Potential im Klimaschutz. Die Bedeutung, die AI für den Klima- und Umweltschutz hat, wird jedoch von der heimischen Wirtschaft noch unzureichend erkannt.

"Die Herausforderungen zur Finanzierung innovativer AI-Vorhaben sind derzeit groß und die regulatorischen Anforderungen wachsen. Mit der zweiten Ausschreibungsrunde zu Künstlicher Intelligenz und dem neuen Green-Schwerpunkt bietet die aws die passende Finanzierung und ermöglicht eine optimale Startposition für Unternehmen beim kommenden EU AI Act“, so die aws Geschäftsführung Edeltraud Stiftinger und Bernhard Sagmeister.

aws Digitalisierung | AI Unternehmen und Wachstum im Detail

In den drei Modulen „AI-Start“, „AI-Adoption“ und „AI-Wissen“ werden österreichische Unternehmen in unterschiedlichen Phasen begleitet.

Mit „AI-Start“ wird die erstmalige Umsetzung eines Projekts, das auf künstlicher Intelligenz basiert, in KMU mit bis zu EUR 15.000 unterstützt. Hierbei wird mit Hilfe eines Kooperations- und Umsetzungspartners ein KI-Projekt geplant, implementiert und zumindest bis zu einem abgeschlossenen Piloten umgesetzt. Orientierung bietet der aws KI-Marktplatz, wo Antragstellende potenzielle Kooperations- und Umsetzungspartner*innen, sowie Basisinformationen zu der Technologie AI und dessen Anwendungsfälle finden. Der zweite Call von „AI-Start“ öffnete bereits am 4. Oktober 2023, Einreichungen sind bis zum 4. Dezember um 12:00 über den aws Fördermanager möglich.

„AI-Start Green“ ist ein zusätzliches Modul zur Beratung, Vorbereitung und Umsetzung von ersten zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen beitragenden KI-Lösungen in Unternehmen in Zusammenarbeit mit Kooperationspartner*innen. Hier stehen bis zu EUR 15.000 pro Projekt zur Verfügung. In zwei Call-Runden ist es geplant rund 20 Projekte zu unterstützen. Der erste Call öffnet am 1.1. 2024, Einreichungen können über den aws Fördermanager gemacht werden.

Bei „AI-Adoption“ werden innovative und vertrauenswürdige AI-Vorhaben unterstützt. Ein besonderer Fokus liegt dabei in der Vorbereitung auf die kommenden europäischen Regulierungen, Standards, Normen und Zertifizierungen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Hier stehen pro Unternehmen bis zu EUR 150.000 zur Verfügung.

Neu dazu kommt „AI-Adoption Green“. Damit wird der Einsatz von vertrauenswürdiger AI zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel unterstützt. Vorhaben müssen dazu einen unmittelbaren und messbaren Beitrag zu den acht Schwerpunkten des EU Green Deals beitragen. Für beide Förderungen stehen in der zweiten Ausschreibungsrunde insgesamt EUR 1,5 Millionen zur Verfügung. Einreichungen können ab dem 1.1.2024 erfolgen.

„AI-Wissen“ bietet Beratung, wie man rechtskonform an AI-Trainingsdaten kommt, wozu diese verwendet werden dürfen, und welche technischen Alternativen es dazu gibt, an. Außerdem erfahren heimische Unternehmen, was „AI made in Europe“ künftig darf, soll und muss. Auch finanzielle Zuschüsse für Rechtsberatung, die Beschaffung von AI-Trainingsdaten und den Erwerb von Source Codes Dritter, mit denen AI-Produzenten Entwicklungszeit und -kosten sparen können, werden in diesem Modul bereitgestellt. Ab Jahresbeginn 2024 können zusätzlich Weiterbildungsmaßnahmen gefördert werden.

Die Details zu den jeweiligen Programmen sowie Termine zu Infoveranstaltungen finden Sie unter

https://www.aws.at/ai-mission-austria

Über AI Mission Austria

AI Unternehmen und Wachstum ist Teil der gemeinsamen Förderinitiative „AI Mission Austria“. Die Initiative wird im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft, des Klimaschutzministerium, des Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung und des Bundesministeriums für Finanzen von der aws, der FFG und FWF abgewickelt. Durch eine umfassende Förderung für Grundlagenforschung über angewandte Forschung bis hin zur unternehmerischen Umsetzung wird ein Beitrag zum Aufbau eines nachhaltigen Ökosystems rund um die Schlüsseltechnologie Artificial Intelligence geleistet. AI Mission Austria wird durch den Fonds Zukunft Österreich mit insgesamt EUR 22 Mio. finanziert.

Über Austria Wirtschaftsservice (aws)

Die Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) ist die Förderbank des Bundes. Durch die Vergabe von zinsgünstigen Krediten, Garantien, Zuschüssen sowie Eigenkapital unterstützt sie Unternehmen von der ersten Idee bis hin zum Markterfolg bei der Umsetzung ihrer innovativen Projekte. Die aws berät und unterstützt auch in Bezug auf den Schutz und die Verwertung von geistigem Eigentum. Ergänzend werden spezifische Informations-, Beratungs-, Service- und Dienstleistungen für angehende, bestehende und expandierende Unternehmen angeboten.

