Israel im Krieg: PULS 24 Sondersendung zu Demos und Gedenkveranstaltungen in Wien heute LIVE ab 18:00 Uhr

Newsroom Spezial um 19:55 Uhr mit Meinungsforscherin Eva Zeglovits und Terrorismus-Experten Nicolas Stockhammer auf PULS 24 & Joyn

Wien (OTS) - Nach dem Angriff der Hamas in Israel lädt die israelitische Kultusgemeinde Wien (IKG) heute zu einer Gedenkveranstaltung am Wiener Ballhausplatz. Die Veranstaltung findet fast zeitgleich mit einer pro-palästinensischen Solidaritätsversammlung, nur wenige Meter weiter am Stephansplatz statt, die bereits im Vorfeld für Kritik sorgt.

PULS 24 berichtet heute ab 18:00 Uhr in einer Sondersendung ausführlich über die Gedenkveranstaltungen und Demonstrationen in Wien. Bei News Anchor Jakob Wirl ist dazu Nahost-Experte Ben Segenreich live aus Tel Aviv zugeschalten, Nahost-Expertin und "Standard"-Journalistin Gudrun Harrer und Terrorismus-Experte Nicolas Stockhammer sind live im Studio. Die PULS 24 Reporter Paul Batruel und Lukas Kimeswenger berichten LIVE vor Ort von beiden Demonstrationen.

Um 19:55 Uhr begrüßt PULS 24 News Anchor Thomas Mohr Politikwissenschaftlerin und Meinungsforscherin Eva Zeglovits und Nicolas Stockhammer zu einem Newsroom Spezial LIVE im Studio. Zeglovits hat im Auftrag des österreichischen Parlaments eine Studie zum Antisemitismus in Österreich erstellt und spricht über die Ergebnisse. Stockhammer erklärt das konkrete Gefährdungspotential von Hamas-Sympathisanten in Österreich.

Israel im Krieg: PULS 24 Sondersendung zu den Demos und Gedenkveranstaltungen in Wien heute, 11. Oktober, LIVE ab 18:00 Uhr auf Joyn & PULS 24 – und alle Entwicklungen laufend online unter puls24.at und in der PULS 24-App

