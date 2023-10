Original Wiener Wiesn-Fest Chefin Claudia Wiesner kehrt mit der ersten Wiener Winter Wiesn zurück

Nicht nur die „Wiesn-Mama“ kehrt nach fünf Jahren zurück, sondern auch die Rosa Wiesn feiert ihr Comeback und den Auftakt bildet die 1. Wiener Winter Damen Wiesn.

Wien (OTS) - Die langjährige Wiener Wiesn-Fest Chefin, Claudia Wiesner, kehrt mit aufregenden Neuigkeiten zurück – der 1.Wiener Winter Wiesn. Vom 1. bis 16. Dezember 2023 öffnen sich die Tore zu diesem winterlichen Fest am Messeplatz 1 im zweiten Bezirk. Dieses einzigartige "Winterwunderland"-Festzelt wird an neun Abenden jeweils ab 18.00 Uhr bis 04.00 Uhr früh seine Pforten öffnen. Mit der „Wiesn-Mama“ kehrt auch die Rosa Wiesn zurück, den Auftakt bildet die Wiener Winter Damen Wiesn. Die 1. Wiener Winter Wiesn: Ein Fest der Traditionen und der Neuerungen. Tickets sind ab sofort erhältlich.

Die neue Partylocation Wiens in der Adventzeit!

Die Wiener Winter Wiesn verspricht die allseits bekannte und beliebte Wiesn-Atmosphäre in einer für Wien einzigartigen Party-Location. Das beheizte und festlich geschmückte "Winterwunderland"-Festzelt, aufgebaut in der Halle A3 der Reed Messe Wien, lädt zum Abfeiern, ob nach einem Weihnachtsmarktbesuch, nach der Weihnachtsfeier und natürlich für alle Fans von Dirndl & Lederhosn ganz nach dem Motto „Weihnacht in der Tracht“!

In diesem Jahr kann somit die Adventzeit in Tracht gefeiert werden, und die Gaudi kommt bei der großzügigen Öffnungszeit bis 04.00 Uhr früh sicherlich nicht zu kurz. Der Einlass erfolgt jeweils ab 18.00 Uhr, und der Preis für das erschwingliche Party-Ticket beträgt 39 Euro. Dieses Ticket beinhaltet eine Sitzplatzreservierung (Tische für acht Personen) sowie einen Welcome Drink, der in der Winterlounge, dem Stehbereich im Festzelt, an einer der Getränkebars eingelöst werden kann. Das Late-Bird Ticket wird ab 23.00 Uhr um € 10,- angeboten und ist zugleich ein Konsumationsgutschein in gleicher Höhe.

„ Die Wiener Winter Wiesn findet bei der Messe Wien die perfekten Voraussetzungen für das Festzelt. Abgesehen von der guten Erreichbarkeit mit öffentlichem Verkehrsmittel schließt die Wiener Winter Wiesn viele potenzielle Probleme von vornherein aus: Auf Flurschäden, wetterbedingte Einschränkungen und Lärmbelästigungen für Anwohner wurde an diesem Standort somit von Beginn an Rücksicht genommen “, so Claudia Wiesner.

Was erwartet die Besucher der Wiener Winter Wiesn? Von Donnerstag bis Samstag, steht Feierlaune und ultimative Wiesn-Partystimmung auf dem Programm. Top Live-Bands wie die Dirndl Rocker, die Lauser, die Bengels Reloaded und andere sorgen für beste Unterhaltung.

Glanzlichter der Wiener Winter Wiesn: Damen Wiesn, Rosa Wiesn und Weihnachtszauber!

Den Auftakt zur 1. Winter Wiesn bildet die 1. Wiener Winter Damen Wiesn: Auf Einladung von Claudia Wiesner knüpft dieser Ladies only Lunch am 30. November 2023 an die Tradition der Wiener Damen Wiesn und setzt ganz neue Impulse. Ein weiteres Highlight ist die 1. Rosa Winter Wiesn, die am Donnerstag, 7. Dezember 2023 als Krampuskränzchen schräg und ausgelassen in Tracht und Regenbogenfarben bei der Winter Wiesn über die Bühne gehen wird. Am Mittwoch, 13. Dezember 2023 wird das Publikum mit einem stimmungsvollen Weihnachtskonzert der Edlseer & Freunde verzaubert.

Die Wiener Winter Wiesn wird von Claudia Wiesner veranstaltet, die von 2011 bis 2018 das Wiener Wiesn-Fest erfolgreich entwickelt und als Geschäftsführerin mit viel Freude und Engagement geleitet hat. Als langjährige Wiener Wiesn-Chefin erhielt sie den liebevollen Kosenamen "Wiesn-Mama", den sie stets als Kompliment verstanden hat. „Mein Anliegen war es immer, alle Gäste herzlich und persönlich zu begrüßen und den Mitarbeitern ein offenes Ohr und eine Schulter zum Anlehnen zu bieten. Und natürlich steht das leibliche Wohl meiner Gäste im Vordergrund“, so Wiesner weiter.

Die Wiener Winter Wiesn verspricht ein unvergessliches Fest und die Gelegenheit, die einzigartige Wiesn-Atmosphäre auch in der Adventzeit zu erleben. Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets und seien Sie im "Winterwunderland" dabei.

Für weitere Informationen und Tickets unter www.wienerwinterwiesn.at

Tickets ab sofort erhältlich 1. Wiener Winter Wiesn

