Neues Rektorat der WU will Expertise und Sichtbarkeit fördern

Wien (OTS) - Die Wirtschaftsuniversität Wien hat seit 1. Oktober 2023 ein neues Rektorat. Der Ökonom Rupert Sausgruber steht der WU in den kommenden vier Jahren vor und wurde gestern, am 10. Oktober, gemeinsam mit seinem Team Harald Badinger, Bernadette Kamleitner, Margarethe Rammerstorfer und Martin Winner feierlich in sein Amt eingeführt. Die Arbeitsschwerpunkte sieht das Rektoratsteam u.a. in der Stärkung der an der WU vorhandenen Expertise, der gleichzeitigen Erhöhung der Sichtbarkeit und der Weiterentwicklung der Third Mission. Auch das Thema Wertschätzung wird eine große Rolle spielen.

2023 feierte die Wirtschaftsuniversität Wien ihr 125-jähriges Bestehen und gleichzeitig 10 Jahre Campus WU. Im Laufe dieser Zeit hat die WU sehr viel erreicht und sich einen Platz unter den besten Wirtschaftsuniversitäten der Welt gesichert. Auf diesem guten Fundament möchte Rektor Rupert Sausgruber in seiner Amtszeit aufbauen und zeichnete in seiner Antrittsrede ein Bild über die zukünftige Strategie.

Expertise der WU für Wirtschaft und Gesellschaft nutzen

„Die Hochschule für Welthandel wurde gegründet, weil die Wirtschaft einen klaren Bedarf an einer qualifizierten Ausbildung hatte. Dafür wurden damals auch entsprechende Mittel in die Hand genommen. Inzwischen hat die WU einen hohen Stellenwert, nicht nur durch ihre Größe, sondern weil sie gestärkt durch Investitionen in die Forschung und Internationalisierung die Zukunftsträger*innen von morgen ausbildet und wichtige Antworten auf die Fragen unserer Zeit liefert. Generiert und weitergegeben wird dieses Wissen von den Menschen, die hier – oft auch im Hintergrund - tätig sind. Dafür gebührt ihnen große Wertschätzung“, und Rektor Rupert Sausgruber ergänzt: „Ein Ziel unserer Arbeit wird es sein, diese vielfältigen Leistungen sowie die damit verbundene Relevanz für Gesellschaft, Wirtschaft und Politik sichtbarer zu machen. Dazu möchten wir vorhandene Potenziale ausloten, bündeln und fördern sowie geeignete Maßnahmen entwickeln. Es ist notwendig, der Bevölkerung verständlich zu machen, was Wissenschaft leistet, dass sie zu unser aller Wohl beiträgt und es sich letztendlich für eine Gesellschaft immer lohnt, in Universitäten zu investieren“. Dieser Wissenstransfer in die Gesellschaft zählt als sogenannte Third Mission neben Forschung und Lehre zu den Kernaufgaben einer Universität. „Uns war es wichtig, unsere Vorhaben in diesem Bereich mit der Schaffung eines Vizerektorats für Forschung und Third Mission konkret zu benennen“, so Rektor Sausgruber.

Weitere Arbeitsschwerpunkte sowie Herausforderungen

Weitere strategische Zielsetzungen des Rektorats sind u.a. Maßnahmen zur Erhöhung der Prüfungsaktivität, die Förderung von Entrepreneurship, die Entwicklung eines umfassenden Nachhaltigkeitskonzepts auf dem Weg zu einer klimaneutralen Universität oder die Weiterführung und Umsetzung der digitalen Transformation. „An der WU arbeiten engagierte Menschen in Forschung, Lehre und Verwaltung und freue mich darauf, gemeinsam mit ihnen und meinem Team die WU in den kommenden Jahren konsequent weiterzuentwickeln. Eine Herausforderung werden sicherlich die Budgetverhandlungen mit dem Ministerium für 2024 sowie die kommenden Leistungsvereinbarungen für 2025-2027. Die österreichischen Universitäten haben zuletzt gute Entwicklungsmöglichkeiten erhalten, die allerdings längst überfällig waren. Die rasante Inflation hat uns aber ebenfalls stark getroffen. Die budgetäre Lage ist sehr angespannt, wir vertrauen aber darauf, dass die Regierung weiterhin positive Akzente ermöglichen will“, erklärt der Rektor.

