FPÖ Kärnten gedachte bei Kranzniederlegungen an den 15. Todestag Jörg Haiders

Angerer: „Jörg Haider hat die Herzen der Menschen berührt und ihre Probleme ernst genommen“

Klagenfurt (OTS) - Anlässlich des 15. Todestages des ehemaligen Kärntner Landeshauptmannes und langjährigen FPÖ-Chefs Dr. Jörg Haider legten die Kärntner Freiheitlichen Kränze an der Unfallstelle in Lambichl und am Grab Jörg Haiders im Bärental nieder. Bereits am Sonntag gab es im Gedenken an Jörg Haider eine Gipfelmesse auf der Klagenfurter Hütte und die Wiederaufnahme der „Bärentaler Umweltgespräche“, die von Haider ins Leben gerufen wurden. Unter dem Motto „Umwelt- und Naturschutz mit Hausverstand“ wurde dabei von der FPÖ die Bedeutung des Waldes als größter CO2-Speicher in den Fokus gerückt.

Der Kärntner FPÖ-Chef Klubobmann Erwin Angerer würdigte das Wirken Jörg Haiders und seine großen Leistungen. „In Kärnten würde es beispielsweise Leuchtturmprojekte wie den Klagenfurter Lakesidepark oder die Koralmbahn ohne unseren verstorbenen Landeshauptmann Jörg Haider nicht geben. Sein unermüdlicher Einsatz galt der Weiterentwicklung unseres schönen Bundeslandes, etwas, das man sich von der aktuellen rot-schwarzen Landesregierung auch wünschen würde. Jörg Haider hatte aber auch immer ein offenes Ohr für die Sorgen der Menschen und hat unzähligen Bürgern in Kärnten und darüber hinaus in Notsituationen geholfen. Er hat die Herzen der Menschen berührt und ihre Probleme ernst genommen“, betonte Angerer. Er hob auch den „Teuerungsausgleich“ hervor, den Jörg Haider als Hilfe für jene, die es nicht so leicht haben, eingeführt hat.

„Jörg Haider hat es aber auch geschafft, das verkrustete politische System Österreichs der 80er und 90er Jahre aufzubrechen. Er hat einen Kampf für die Freiheit geführt“, so der FPÖ-Chef. Seine politischen Positionen seien heute aktueller denn je. „Reden und Interviews Jörg Haiders über die EU, die Neutralität, Russland, Energiepolitik, Armut, die direkte Demokratie oder die Rolle der Banken werden heute millionenfach von jungen Leuten auf TikTok angeschaut. Das zeigt, wie visionär und zeitlos seine Politik war.“

„Jörg Haider wird für immer in unseren Herzen und in Erinnerung bleiben, als ein Freund, als ein Vorbild und als einer der bedeutendsten Politiker Österreichs, der viel zu früh von uns gegangen ist“, erklärte Angerer abschließend.

