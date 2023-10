Rammstein Europa Stadion Tour 2024 – gleich zwei Shows in Klagenfurt: Jetzt Tickets sichern!

Nach dem Sommer ist vor der nächsten Tour: Rammstein spielen auch 2024 in den Stadien Europas! Tickets gibt es ab 18. Oktober 2023 auf oeticket.com.

Wien/Klagenfurt (OTS/LCG) - Das Konzert-Highlight des nächsten Jahres kündigt sich für den 17. und 18. Juli 2024 in Klagenfurt an: Rammstein packen im kommenden Jahr erneut ihre beeindruckende Bühnenkonstruktion und respekteinflößende Pyrotechnik in die Trucks und machen sich auf die Reise. Dass die Shows der Band als Inszenierung in ihrer Art, Größe und Qualität einzigartig sind, können die Millionen Besucher bestätigen, die die ausverkauften Auftritte der Band in den vergangenen Jahren besucht haben.

Rammstein feiert 30-jähriges Bestehen mit gigantischer Show

2024, pünktlich zum 30-jährigen Bestehen von Rammstein, wird nun allen alten und neuen Fans noch einmal die Gelegenheit gegeben, die „gigantische Show“ der Band (Rolling Stone) live zu erleben. Dass „nicht alles Pulver ... gleich zu Anfang verschossen“ (Morgenpost) wird, gehört bei den Berlinern zum guten Ton, genauso wie Rauch, der aus den Stadien aufsteigt und kilometerweit zu sehen ist – und eine Setlist, auf der sich alle großen Hits der Band finden.



Die beiden Österreich-Konzerte der Rammstein-Jubiläumstournee finden im Wörthersee Stadion in Klagenfurt am 17. und 18. Juli 2024 statt. Der Vorverkauf startet auf oeticket.com am 18. Oktober 2023, um 11.00 Uhr.

