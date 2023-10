„Lotterien Sporthilfe-Gala“ 2023 kürt Sportler:innen des Jahres im ORF in der Wiener Stadthalle

Am 12. Oktober um 19.30 Uhr bzw. 20.15 Uhr live in ORF 1

Wien (OTS) - Seit 27 Jahren werden die Auszeichnungen der Sportlerinnen und Sportler des Jahres im Rahmen der von der österreichischen Sporthilfe veranstalteten „Lotterien Sporthilfe-Gala“ übergeben. Am Donnerstag, dem 12. Oktober 2023, ist zum zweiten Mal die Wiener Stadthalle Schauplatz. Um 20.15 Uhr in ORF 1 werden die besten Sportlerinnen und Sportler des Jahres ausgezeichnet, bereits um 19.30 Uhr geht es live mit dem Eintreffen der Stars am „Golden Carpet“ los. Die ORF-Hosts des Abends sind einmal mehr Mirjam Weichselbraun und Rainer Pariasek. Einmal mehr werden die Showelemente nicht zu kurz kommen. Die Laudatoren des Abends bilden einmal mehr das Who’s who des heimischen Spitzensports ab. Besondere Spannung verspricht auch die Verleihung des Sporthilfe Special Awards für ein Lebenswerk.

Die drei Bestplatzierten in den Kategorien Sportlerin, Sportler und Team des Jahres, bzw. in den Kategorien Sportler:innen mit Behinderung und Special-Olympics-Sportler:innen in alphabetischer Reihenfolge:

Sportlerin des Jahres

Anna Gasser, Snowboard

Mona Mitterwallner, Mountainbike

Eva Pinkelnig, Skispringen

Sportler des Jahres

Felix Gall, Radsport

Johannes Lamparter, Nordische Kombination

Jakob Schubert, Klettern

Team des Jahres

Red Bull Racing, Formel 1

ÖFB-Nationalteam Männer, Fußball

Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri, Synchronschwimmen

Sportlerinnen des Jahres mit Behinderung

Veronika Aigner, Ski alpin

Carina Edlinger, Langlauf und Biathlon

Jasmin Plank, Klettern

Sportler des Jahres mit Behinderung

Johannes Aigner, Ski alpin

Thomas Frühwirth, Radsport

Markus Salcher, Ski alpin

Special-Olympics-Sportlerinnen des Jahres

Kerstin Holzer, Radsport

Cornelia Zehner, Judo

Sandra Zirbisegger, Judo

Special-Olympics-Sportler des Jahres

Hans-Peter Fleck, Radsport

Sascha Maikl, Powerlifting

Erik-Marc Schirmer, Boccia

Weitere Auszeichnungen:

Die heimischen Sport-Fans küren zudem den oder die Aufsteiger:in des Jahres. Nominiert sind Felix Gall (Radsport), Valentina Höll (Mountainbike Downhill) und Mona Mitterwallner (Mountainbike Cross Country). Auch bei der Wahl in der Kategorie Sportler:in mit Herz wählten heimische Sportfans unter herausragenden sozialen Projekten, die von Athlet:innen intensiv begleitet und/oder initiiert wurden, ihren Favoriten bzw. ihre Favoritin. Gemeinsam mit Sport Austria zeichnet die Sporthilfe bei der „Lotterien Sporthilfe-Gala“ auch die Trainerpersönlichkeit des Jahres aus. Zur Wahl stehen 2023 Jakob Drok (Mountainbike), Kletter-Trainer Kilian Fischhuber und Albena Mladenova (Synchronschwimmen). Last, not least wird auch der Sportmoment des Jahres prämiert.

