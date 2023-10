Neue Doppelfolge "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie!"

Lavinia und Tim werden zum 2. Mal Eltern (FOTO)

München (ots) - Großfamilie Wollny erlebt turbulente Zeiten: Lavinia steckt in den letzten Zügen ihrer zweiten Schwangerschaft. Die frischverlobten Loredana und Servet sind sich uneins über den Hochzeitstermin und während eines Familienausflugs zu einem Stausee in der Türkei werden Silvias Nerven bis aufs Äußerste strapaziert. "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" ist am Mittwoch, den 11. Oktober um 20:15 Uhr in einer Doppelfolge bei RTLZWEI zu sehen.

Beziehungsdrama zwischen den frischverlobten Loredana und Servet

Familienausflug in die Berge: Silvia in Angst!

Lavinia und Tim werden wieder Eltern

Ausstrahlung am Mittwoch, 11. Oktober 2023 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Der passionierte Angler Peter freut sich auf einen Ausflug zu einem Stausee im Taurusgebirge. Schon lange will er seiner Frau Sarafina, den Zwillingen Casey und Emory sowie dem Rest der Familie diesen malerischen Ort zeigen. Doch für das Familienoberhaupt wird der Ausflug zur echten Nervenprobe. Die Straßen sind ihr zu eng und kurvig, die Berghänge zu steil. Werden die Wollnys einen wunderbaren Tag am See verbringen oder auf halber Strecke umdrehen müssen?

Gerade erst hat Loredana den Heiratsantrag von Servet angenommen. Während Servet zeitnah heiraten will, möchte sich die 19-Jährige Zeit lassen mit dem Ja-Wort. Das führt zu einem großen Streit, der auch beim Großfamilienausflug in die Berge noch über allem hängt. Trägt die Bergluft dazu bei, dass sich die jungen Eltern aussprechen und wieder annähern?

In Deutschland fiebert Lavinia Wollny der Geburt ihres 2. Kindes entgegen. Ihre Schwangerschaft war von Anfang an eine Risikoschwangerschaft, da sie sehr schnell nach der Entbindung von Tochter Haylie erneut schwanger wurde. Ihren Wunsch, das Baby auf natürlichem Wege zur Welt zu bringen können die Ärzte daher nicht erfüllen. Kurz vor dem Kaiserschnitttermin reist Lavinias Familie aus der Türkei nach Ratheim. Stellt sich die Frage, wer dieses Mal im Kreißsaal dabei sein wird,. Bei der letzten Entbindung war Silvia Wollny an der Seite ihrer Tochter. Kann Tim seine Ängste dieses Mal überwinden und seiner Verlobten eine Stütze sein? Kurz nach der Entbindung muss Lavinias Sohn im Krankenhaus medizinisch überwacht werden. Ist mit dem Neugeborenen alles in Ordnung und darf seine große Schwester Haylie ihn schon bald in den Armen halten?

Die Sendung wird von Yellowstone Productions GmbH produziert.

"Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" am Mittwoch, den 11. Oktober um 20:15 Uhr in einer Doppelfolge bei RTLZWEI und im Anschluss auf RTL+.

Über "Die Wollnys"

Bei den Wollnys leben 15 Menschen unter einem Dach ihren ganz persönlichen Traum von einer Großfamilie. Es wird geliebt und diskutiert, man ist nicht immer einer Meinung, aber man versöhnt sich immer wieder. Vor allem für Familienoberhaupt Silvia Wollny ist das eine Herausforderung. Sie hält alles zusammen und ist und bleibt der Fels in der Brandung. Als Mutter und Oma ist sie ständig im Einsatz und durchlebt mit Harald, ihren Sprösslingen, deren Partnern sowie ihren Enkelkindern viele Höhen und Tiefen. Im Haus der Wollnys ist immer etwas los und die Belange der Familienmitglieder sind vielfältig. Klar, dass sich die vielen kleinen und großen Wollnys da umeinander kümmern! Denn nur mit Humor und Zusammenhalt meistert man die täglichen Herausforderungen des Lebens gemeinsam.

