ÖAMTC und DiniTech statten die Österreichische Post AG mit über 300 flexiblen Wallboxen aus

Zusteller:innen können E-Fahrzeuge unkompliziert zu Hause laden

Wien (OTS) - Die Österreichische Post AG setzt als Kooperationspartner auf das Know-how von ÖAMTC und DiniTech: Österreichweit werden über 300 Zusteller:innen der Post mit mobilen Ladestationen ausgestattet. Mit dem größten Mobilitätsclub als Partner wird mit innovativen Technologien die Flotten-Umrüstung auf E-Autos vorangetrieben und ein wichtiger Schritt in Richtung Elektromobilität gesetzt.

"Als moderner Mobilitätsclub haben wir die Bedeutung der Elektromobilität frühzeitig erkannt und entsprechendes Know-how aufgebaut. Neben dem Ausbau flächendeckender Ladeinfrastruktur unterstützen wir mit ÖAMTC ePower.Business auch Unternehmen beim Umstieg auf E-Flotten", sagt Ernst Kloboucnik, ÖAMTC-Landesdirektor in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. "Zusammen mit DiniTech darf der ÖAMTC nun für die Österreichische Post AG ein Projekt mit großer Signalwirkung realisieren – wir freuen uns sehr über das Vertrauen in unsere Expertise", hält Kloboucnik fest.

Zwtl.: Mit NRGkick einfach und flexibel das E-Fahrzeug laden

NRGkick wurde als kompakte Ladeeinheit für zu Hause und unterwegs entwickelt – eine mobile Ladestation, die so designt wurde, dass maximale Leistung im minimalsten Gehäuse untergebracht ist. Das Steckersystem besteht aus einer Steckereinheit, die fest an der Ladeeinheit verbaut ist, und Steckeraufsätzen, die ein Laden an jeder Steckdose ermöglichen – damit verwandelt sich jede Stromquelle in eine Ladestation. Alle Steckeraufsätze verfügen zudem über komplett versilberte Kontaktteile, die für langlebige und leichtgängige Steckvorgänge sorgen. Die NRGkicks ermöglichen absolut sicheres Laden, da alle Steckeraufsätze und Wandsteckdosen über Temperaturüberwachung und Lichtbogenschutz verfügen.

"Mit über 300 Geräten setzt die Österreichische Post Charge@Home erstmals in großem Stil ein. Unsere Zusteller:innen erhalten dadurch die Möglichkeit, mit ihren E-Fahrzeugen nach Hause zu fahren und sie bequem direkt dort zu laden. Die Vergütung erfolgt über die Post. Damit das alles funktioniert und sogar noch größer werden kann, brauchen wir starke Partner wie DiniTech und den ÖAMTC", so Peter Umundum, Vorstandsdirektor für Paket & Logistik, Österreichische Post AG.

Die Zusteller:innen mit mobiler Ladestation müssen das Fahrzeug nur anstecken und laden – die NRGkicks werden vorkonfiguriert ausgeliefert und die Ladedaten automatisiert an die Post gesendet.

"Wir als DiniTech sind besonders stolz als Partner für die Post und den ÖAMTC auftreten zu können. Das zeigt uns auch, dass wir als qualitativ hochwertiger Hersteller mit der Fertigung in Österreich und unserer neuen Flottenabrechnungssoftware im Bereich der Ladetechnik für Elektroautos eine Vorreiterrolle einnehmen", so Dietmar Niederl, CEO der DiniTech GmbH.

Zwtl.: ÖAMTC ePower.Business: Individuelle E-Mobilitätslösungen für Unternehmen

Firmen bekommen für die Errichtung einer betrieblichen bzw. öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur aktuell bis zu 30 Prozent der Anschaffungskosten aus öffentlicher Hand gefördert. Mit ÖAMTC ePower.Business unterstützt der Club Unternehmen, Gemeinden und Vereine beim erfolgreichen Umstieg auf E-Mobilität: Das betrifft die Implementierung von Ladestationen am Unternehmensstandort ebenso wie die Umsetzung einer Ladelösung für Mitarbeiter:innen mit E-Dienstfahrzeugen an deren Wohnort. ÖAMTC ePower.Business bietet dabei alles aus einer Hand: Von der technischen Beratung bei der Auswahl einer passenden Ladestation über die Montage und Inbetriebnahme und das operative Kostenmanagement bis hin zur laufenden Betreuung und Bereitstellung eines 24/7-Kund:innensupports.

Alle Infos rund um ÖAMTC ePower.Business unter www.oeamtc.at/oeamtc-epower/oeamtc-epower-business/

Bilder zu dieser Aussendung finden Sie im ÖAMTC-Presseportal unter: www.oeamtc.at/presse

Rückfragen & Kontakt:

ÖAMTC

Öffentlichkeitsarbeit

+43 (0)1 71199-21218

kommunikation @ oeamtc.at

http://www.oeamtc.at