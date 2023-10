Nachhaltigkeitsmanagement für Gemeinden, Städte und Regionen – Zertifizierungslehrgang ISO 17024

Die Akademie Burgenland präsentiert mit der Gemeinwohl-Ökonomie Zertifizierungsprogramm für Mitarbeitende und Beratende von Gemeinden

Mit diesem Angebot wird ein 360°-Blick auf das Verwaltungshandeln und die politischen Beschlussfassungen gerichtet, so dass eine Reflexion darüber stattfindet, ob Verwaltung und Politik dem verfassungsgemäßen Auftrag der Daseinsfürsorge gemeinsam gerecht werden. Die Instrumente der Gemeinwohl-Ökonomie gewährleisten, dass im Arbeitsalltag von Kommunen ökonomische, ökologisch nachhaltige und soziale Kriterien berücksichtigt werden und darüber Transparenz entsteht. Dies stärkt die Demokratie und ist Motivation für Mitarbeitende, ehrenamtlich Engagierte und die Zivilgesellschaft! Birte Kruse-Gobrecht, ehemalige hauptamtliche Bürgermeisterin der deutschen Stadt Bargteheide 1/2

Endlich ein Angebot, das einen praktikablen Vorschlag macht, sich umfassend mit Nachhaltigkeit in der Kommune zu beschäftigen. Dass Verwaltungsmitarbeitende dabei auch Beratungskompetenzen erhalten, ist gerade für Kommunen hilfreich, welche sich 'Gestalten statt Verwalten' auf die Fahnen geschrieben haben. Ein Muss in Zeiten der Klima- und Demokratiekrise. Matthias Rausch, Kommunaler Klimaschutzbeauftragter 2/2

Salzburg (OTS) - Mitarbeitende in Gemeinden, politische Vertreter*innen aller Denkrichtungen, Unternehmensberater*innen, Gemeindeberater*innen, Regionalentwickler*innen erhalten Know-how zur werteorientierten Entwicklung und Transformation einer Gemeinde / Stadt / Region. Die Anforderungen an die Gemeinden in Bezug auf die Erfüllung der UN-Nachhaltigkeitsziele (SDG), ESG-Kriterien (auch von Banken gefordert), green new deal, etc. können mit den erlernten Instrumenten bearbeitet werden. Gemeinden können so interne Expertise aufbauen, die sie für die Erfüllung zukünftiger Aufgaben brauchen werden.

Zwei Infoevents finden am 20. und 23. Oktober 2023 online statt.

