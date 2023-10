Buchpräsentation "DAS BLAUE KLAVIER" von Andreas Maleta in der Villa-Thonet in Wien

Die Geschichte der Familien Thonet, Scheid und Auchentaller um 1900. Von Wien über Mähren und Scheibbs nach Grado und Gmunden

Wien (OTS) - Als dem Autor vor einigen Jahren, ganz unerwartet, alte Dokumente, Fotos, Briefe und ein wunderbares Gästebuch aus der Familienvilla in die Hände fielen, wurde er neugierig. Plötzlich wurde die Zeit um 1900 lebendig – durch die Welt von Martha und Victor Thonet, dem Möbelfabrikanten, durch Josef Maria Auchentaller, dem Jugendstilmaler, und Georg Adam Scheid, dem internationalen Schmuckproduzenten aus Wien, die alle untereinander verwandt waren.

Mit einem blauen Klavier in der Villa Scheid im Wiener Cottage (heute die Botschaft der Republik Südkorea), einem Beethoven-Musikzimmer in ebendieser Villa, gestaltet von Josef Maria Auchentaller, Mitglied der Secession und Kollege von Gustav Klimt, fing alles an.

Minutiös recherchiert und romanhaft erzählt ist das Buch eine außergewöhnliche Familiengeschichte, mit historischen und kulturgeschichtlichen Wurzeln in Österreich um 1900.

DAS BLAUE KLAVIER, Andreas Maleta

gebunden 272 Seiten

mit 89 bisher unveröffentlichten Bildern aus dem Victor Thonet Archiv

Ibera Verlag, Wien

ISBN 9783850524148

Euro 30,00



www.dasblaueklavier.com (für weitere Informationen und Bilder aus dem Buch)



