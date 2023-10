Österreich setzt ein pinkes Zeichen für Mädchenrechte!

Um auf die prekäre Situation von Mädchen weltweit aufmerksam zu machen, erstrahlen Gebäude, Brücken, Brunnen und Wahrzeichen in kräftigem Pink.

Wir unterstützen den Welt-Mädchentag, weil wir überzeugt sind, dass noch ein langer Weg vor uns liegt, wenn es um Chancengleichheit für Mädchen und Jungen geht. Mit der Pinkifizierung des Festspielhauses möchten wir dem dringlichen Thema Bühne zu geben. Festspielhaus Bregenz 1/2

Im FMH wollen wir wollen das Selbstbewusstsein von Mädchen* stärken. Wir wollen gemeinsam mit ihnen verhandeln, was sie brauchen und was wichtig für sie ist, um in einer tatsächlich gleichberechtigten Welt zu leben. Mädchen* sind wichtig, sie treiben unsere Zukunft voran Stefania Pitscheider Soraperra, Direktorin des Frauenmuseum Hittisau (FMH) 2/2

Wien (OTS) - Nirgendwo auf der Welt haben Mädchen und junge Frauen uneingeschränkte Entscheidungsfreiheit über ihren Körper, ihre Sexualität und ihre Familienplanung. Der neue Bericht von Plan International „Her Body, Her Choice - Zugang von Mädchen zu ihren sexuellen und reproduktiven Rechten weltweit“ anlässlich des Welt-Mädchentags zeigt, dass nur gut die Hälfte aller Mädchen und Frauen auf der Welt autonom über ihren eigenen Körper entscheiden kann. Allein im Jahr 2022 wurden zwölf Millionen Mädchen vor ihrem 18. Geburtstag verheiratet.[1] Wird diese Entwicklung nicht gestoppt, droht rund 100 Millionen Mädchen weltweit bis 2030 die Zwangsheirat.

Krisen, Katastrophen und Folgen von Klimawandel führen mancherorts sogar zu Rückschritten. In Ländern mit einem geringen und mittleren Einkommen leben derzeit mehr als eine Milliarde Mädchen und Frauen im Alter von 15 bis 49 Jahren, doch nur jede dritte Frau dort hat Zugang zu modernen Verhütungsmitteln.[2] Besonders für junge Frauen sind die Folgen gravierend: Komplikationen während der Schwangerschaft und Geburt gehören zu den häufigsten Todesursachen für Mädchen, weil ihre Körper dafür noch nicht ausgereift sind.

Doch es gibt auch einige Lichtblicke: Die Geburtenrate bei Mädchen und jungen Frauen weltweit sinkt seit Jahren. Waren es bei der Gruppe der 15- bis 19-Jährigen im Jahr 2000 noch mehr als 64 Geburten pro 1.000 Frauen, sind es mittlerweile noch gut 41.[3] Außerdem infizierten sich 2022 weniger Mädchen und junge Frauen im Alter von 15 bis 24 Jahren mit HIV als noch vor einem Jahrzehnt.[4] Weltweit stieg auch der Anteil der Schulen mit nach Geschlecht getrennten Sanitäranlagen von 56 Prozent im Jahr 2010 auf 78 Prozent im Jahr 2019. [5] Das ist positiv, denn sichere Toiletten sind die Voraussetzung dafür, dass Mädchen zum Beispiel auch während ihrer Menstruation zur Schule gehen können und weniger Gefahr laufen, Opfer von sexualisierten Übergriffen zu werden.

Die Vereinten Nationen (UN) riefen auf Initiative von Plan International den 11. Oktober als Welt-Mädchentag aus. Denn in keinem Land der Welt herrscht bisher echte Gleichberechtigung. Darauf machen Plan International und seine Unterstützer:innen mit der Pinkifizierung zahlreicher Gebäude, Wahrzeichen und Brücken seit nun bereits 11 Jahren aufmerksam.

In Wien erstrahlen der UNIQA Tower, das Wiener Riesenrad, das Foyer der Kulturgarage in aspern Seestadt, das Austria Center Vienna das Westfield Donau Zentrum, die Brasserie Palmenhaus, sowie die Donaukanalbrücken in kräftigem Pink. Die Mitarbeiter:innen der Schönbrunn Group feiern schon seit Jahren den Welt-Mädchentag auf ihren Sozialen Medienkanälen. In Niederösterreich unterstützt der Klangturm St. Pölten, pinken Aktionstag. In Oberösterreich erstrahlen seit vielen Jahren das LENTOS Kunstmuseum und das ARS Electronica Center, in Salzburg das Schloss Mirabell. In Kärnten und in der Steiermark machen der Pyramidenkogel und der Lindwurmbrunnen, sowie der Grazer Uhrturm in Pink auf die fehlende Gleichberechtigung aufmerksam. In Tirol setzt die Bergiselschanze ein sichtbares Signal für die Gleichberechtigung von Mädchen.

In Vorarlberg beteiligt sich das das Festspielhaus Bregenz an der Pinkifizierung: " Wir unterstützen den Welt-Mädchentag, weil wir überzeugt sind, dass noch ein langer Weg vor uns liegt, wenn es um Chancengleichheit für Mädchen und Jungen geht. Mit der Pinkifizierung des Festspielhauses möchten wir dem dringlichen Thema Bühne zu geben. “

Das Frauenmuseum Hittisau nimmt nicht nur an der Beleuchtungsaktion teil, sondern lässt auch ihre Webseite und ihren Newsletter in pink erstrahlen. Außerdem haben Mädchen an diesem besonderen Tag freien Eintritt. „ Im FMH wollen wir wollen das Selbstbewusstsein von Mädchen* stärken. Wir wollen gemeinsam mit ihnen verhandeln, was sie brauchen und was wichtig für sie ist, um in einer tatsächlich gleichberechtigten Welt zu leben. Mädchen* sind wichtig, sie treiben unsere Zukunft voran “, so Stefania Pitscheider Soraperra, Direktorin des Frauenmuseum Hittisau (FMH)

Außerdem feiern viele Mädchenzentren, Jugendberatungsstellen sowie Schulen und weitere Institutionen den Welt-Mädchentag mit besonderen Aktionen. In diesem Jahr wieder mit dabei: Agenda Favoriten, Auftrieb, Gymnasium Zwettl, JUBS Jugendberatungsstelle, ELEMENTS/GoBIG, TANDEM Mobile Jugendarbeit, Verein Amazone, Verein ARANEA, wikis Graz, und viele mehr.

Mehr Informationen und Fotos zum Welt-Mädchentag



Der gesamte Bericht „Her Body, Her Choice - Zugang von Mädchen zu ihren sexuellen und reproduktiven Rechten weltweit“ steht auf der Webseite von Plan International als Download zur Verfügung.

