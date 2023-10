Gehalt in Österreich

Der neue Stepstone-Gehaltsreport 2023 ist da. Stepstone schafft Transparenz: Der Gehaltsreport 2023 gibt Orientierung zu Gehältern in Österreich.

Das Gehalt ist und bleibt eines der wichtigsten Entscheidungskriterien bei der Jobsuche Nikolai Dürhammer, Geschäftsführer von Stepstone Österreich und Schweiz 1/2

Gehaltstransparenz wird zu einem nicht zu unterschätzenden Image- und Employer-Branding-Faktor. Sie ist nicht nur ein wesentlicher Schlüssel, um in Zukunft für faire, gleichberechtigte und marktgerechte Vergütung zu sorgen, sondern auch ein strategischer Hebel im Kampf um die besten Mitarbeiter*innen Nikolai Dürhammer 2/2

Wien (OTS) - Damit Jobsuchende und Unternehmen zusammenfinden, brauchen beide Seiten die richtigen Informationen. Bei dem „Tabuthema Gehalt“ soll es nicht bleiben.

" Das Gehalt ist und bleibt eines der wichtigsten Entscheidungskriterien bei der Jobsuche ", betont Nikolai Dürhammer, Geschäftsführer von Stepstone Österreich und Schweiz. 85 Prozent der Menschen sagen, es beeinflusse ihre Meinung von einem Unternehmen positiv, wenn dieses konkrete Angaben zum Gehalt schon in der Stellenanzeige macht. Jede*r Zweite bewirbt sich eher, wenn ein realistisches, gutes Gehalt in der Stellenanzeige angegeben wird. Jede*r Sechste bewirbt sich erst gar nicht, wenn ein zu niedriges Gehalt angegeben wird und trotzdem kommuniziert mehr als die Hälfte der Unternehmen nur das KV-Mindestgehalt.*

" Gehaltstransparenz wird zu einem nicht zu unterschätzenden Image- und Employer-Branding-Faktor. Sie ist nicht nur ein wesentlicher Schlüssel, um in Zukunft für faire, gleichberechtigte und marktgerechte Vergütung zu sorgen, sondern auch ein strategischer Hebel im Kampf um die besten Mitarbeiter*innen ", so Dürhammer.

Die wichtigsten Ergebnisse 2023:

50.633 Euro brutto im Jahr – so hoch liegt derzeit das mittlere Bruttojahreseinkommen (Median) von Beschäftigten in Österreich. Im Vergleich zum Vorjahr ist das eine Steigerung von 8,9 Prozent, wobei niedrigere Gehälter stärker gestiegen sind als hohe.

Der unbereinigte Gender Pay Gap beträgt 15,5 Prozent (+/- 3 Prozent). Im Vergleich zu einem Mann, verdient eine in Vollzeit beschäftigte Frau in Österreich 2023 im Schnitt 8.340 Euro brutto weniger.





(+/- 3 Prozent). Im Vergleich zu einem Mann, verdient eine in Vollzeit beschäftigte Frau in Österreich 2023 im Schnitt 8.340 Euro brutto weniger. Der bereinigte Pay Gap beträgt 11,3 Prozent. Frauen mit identischen Charakteristika wie die Männer in diesem Datensatz verdienen jährlich um 6.000 € weniger. Männer mit identischen Charakteristika wie die Frauen in diesem Datensatz verdienen um 6.272 € pro Jahr mehr.

Die höchsten Gehälter zahlt die Pharmaindustrie (66.547 €), die niedrigsten das Gastgewerbe (38.000 €)

Führungskräfte verdienen 25 Prozent mehr als Beschäftigte ohne Personalverantwortung und

wer studiert hat, verdient im Schnitt 33 Prozent mehr Gehalt.

Mit der Berufserfahrung steigen auch die Gehälter: Das Einstiegsgehalt liegt aktuell bei 40.833 €, mit 6-10 Jahren Berufserfahrung 51.967 € und wer bereits über 25 Jahre arbeitet, verdient ein mittleres Einkommen von 60.667 €.

Unternehmensgröße: Konzerne zahlen besser als Startups Bei der Höhe des Gehaltes spielt es eine wesentliche Rolle, in welchem Unternehmen man angestellt ist. Generell gilt hier die Faustregel: Je größer ein Unternehmen, desto höher die Gehälter.

Bundesland: Wien verteidigt seine Spitzenposition Wenig überraschend führen Wien (56.980 €) und Vorarlberg (53.667 €) die Gehaltsspitze an. Aber auch im Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark nehmen Angestellte noch mehr als 49.000 € brutto im Jahr mit nach Hause. Das Schlusslicht bildet Kärnten: Hier werden Beschäftigten im Mittel rund 10.300 € weniger im Jahr ausbezahlt als etwa in Wien.

Über den Stepstone-Gehaltsreport 2023

Für den Gehaltsreport 2023 wurden 40.646 Vergütungsdaten ausgewertet, die im Zeitraum November 2020 bis April 2023 erhoben wurden. Alle Gehaltsdaten sind in Euro angegeben und weisen den Median aus, sofern nicht anders angegeben. Die Daten beziehen sich auf das Bruttojahresgehalt inklusive Boni, Provisionen und Prämien. Sämtliche Auswertungen basieren auf erhobenen Gehaltsinformationen von Vollzeitbeschäftigten. Sie wurden einer Gewichtung unterzogen und sind repräsentativ für die Erwerbsbevölkerung auf Bundes- und Landesebene nach den Kriterien Alter, Geschlecht und Hochschulabschluss.

*Quellen: Stepstone Gehaltsbefragung (2022) und Stepstone Recruiterstudie (2023)

Alle Infos zum Durchschnittsgehalt in Österreich.

Gehaltsreport 2023 downloaden.

