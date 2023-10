Eine Taube macht noch keinen Frieden

Wien (OTS) -

Montessori-Pädagogik ist Friedenserziehung – und das feiert Oberösterreich

An die Notwendigkeit der Friedenserziehung denken wir leider meist erst, wenn der Frieden gefährdet ist oder – wie aktuell in vielen Teilen der Welt – Krieg herrscht.

In den Leitvorstellungen des Volksschullehrplans allerdings wird die Erziehung zum Frieden explizit hervorgehoben.

Maria Montessori sah sich immer schon als Vertreterin einer Pädagogik für den Frieden. In ihrem Werk „Frieden und Erziehung“ zeigt sie bereits in den 1930er Jahren auf, wie über ihre Pädagogik eine tragfähige Basis für Frieden gelegt werden kann. In den nach Montessori-Pädagogik geführten Klassen und Kindergruppen, oft jahrgangsgemischt, an öffentlichen wie auch an privaten Schulen und Bildungseinrichtungen geht es um die Stärkung der eigenen Person. Doch mindestens genau so viel Gewicht wird auf das soziale Miteinander und auf das Gemeinsame gelegt. Die Vermittlung einer Weltsicht, die auf das Verstehen von Zusammenhängen dieser EINEN Welt ausgerichtet ist, hat an Bedeutung bis heute nichts verloren.

In diesem Sinne stellt der Verein Montessori Oberösterreich anlässlich des 30jährigen Bestehens seine Festveranstaltung am 13. Oktober 2023 im Bildungshaus Schloss Puchberg bewusst unter das Thema „Friedenserziehung in einer Welt des Krieges – Die Aktualität der Montessori-Pädagogik“.

Der Verein Montessori Oberösterreich hat in diesen 30 Jahren in Ausbildungskursen fast 600 PädagogInnen in das Konzept der Montessori-Pädagogik eingeführt.

Die Erziehung zum Frieden ist heute aktueller denn je.

In vielen Kindergärten und Schulen arbeiten PädagogInnen Tag für Tag engagiert und erfolgreich an der Umsetzung. Und wirken somit an der Erziehung zum Frieden aktiv mit.

