Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Von Filmmusik in Langenlois bis zur Haydn-Matinee in Rohrau

St.Pölten (OTS) - Morgen, Mittwoch, 11. Oktober, steht der dritte Abend der Reihe „Literatur im Kino“ im Vierzigerhof in Langenlois ganz im Zeichen der Zirkuswelt: Der Film „Ein Clown I ein Leben“ über Bernhard Paul wird vom Liedermacher Der Nino aus Wien, der gemeinsam mit Ernst Molden auch die Musik zum Film beigesteuert hat, live umrahmt. Beginn ist um 19 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 0664/4327973 und www.dum.at.

Ebenfalls morgen, Mittwoch, 11. Oktober, bietet ein Bilderbuchkino des Vereins Glanz.Stücke in der Kulturwerkstatt Tischlerei Melk Kindern ab drei Jahren ein Literatur-Kino-Livekonzert mit Nicolai Gruninger und Marc Bruckner. Beginn ist um 16 Uhr; nähere Informationen und Karten bei der Wachau Kultur Melk GmbH. unter 02752/54060, e-mail office @ wachaukulturmelk.at und www.wachaukulturmelk.at.

Im Seidl-Keller in Bruck an der Leitha erinnert das Jazzkonzert „Thad Jones at 100 featuring Joe Magnarelli, Dick Oatts and Gary Smulyan“ morgen, Mittwoch, 11. Oktober, ab 20 Uhr an den Trompeter und Big-Band-Leader. Nähere Informationen und Karten unter 02162/62349, e-mail freiraum @ schule.at und seidl-keller @ kabsi.at bzw. www.kultur-bruck.at.

Morgen, Mittwoch, 11. Oktober, im Cinema Paradiso Baden und am Donnerstag, 12. Oktober, im Cinema Paradiso St. Pölten entführen Calum Stewart, Sylvain Quéré, Ellie Beaton und Gillie O’Flaherty beim Konzert „Scottish Colours 2023“ in die Highlands. Am Mittwoch, 18. Oktober, präsentiert dann Felix Kramer im Cinema Paradiso St. Pölten gemeinsam mit seiner Band sein neues Album „Oh wie schön das Leben is“. Beginn ist jeweils um 20 Uhr; nähere Informationen und Karten für Baden unter 02252/256225 und www.cinema-paradiso.at/baden bzw. für St. Pölten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

Am Donnerstag, 12. Oktober, stellt die Pianistin Anna Malikova im Haus der Kunst in Baden Ryunosuke Kishimoto und Sakurako Kita aus Japan vor, die sich ab 19 Uhr Werken von Sergei Prokofiev und Frédéric Chopin widmen. Nähere Informationen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at.

Im Schloss Fischau steht am Freitag, 13. Oktober, ab 19.30 Uhr „strings‘n‘strikes“ zwischen Barockmusik und „Another Brick in the Wall“ mit Maria Petrova und den vier Cellistinnen von eXtracello auf dem Programm. Nähere Informationen beim Forum Bad Fischau-Brunn unter 0664/4418770, e-mail art @ schloss-fischau.at und www.schloss-fischau.at.

Am Freitag, 13. Oktober, spielt auch die Formation Synesthetic ab 20 Uhr in der Fine Art Galerie Traismauer einen Mix aus zeitgenössischer Musik, Jazz, Funk und elektronischer Musik. Nähere Informationen und Karten unter 0664/3388720 bzw. 0680/3133185, e-mail office @ fineartgalerie.at und www.fineartgalerie.at.

In der ehemaligen Wilhelmsburger Steingutfabrik führt die musikalische Kunstintervention „Desert Blues“ von Salah Addin im Rahmen der aktuellen Ausstellung „Dystopoly“ am Freitag, 13. Oktober, ab 18.30 Uhr in das Ursprungsgebiet des Homo Sapiens. Nähere Informationen und Karten unter 0677/63471533, e-mail ticket @ ensemble21.at und https://www.geschirr-museum.at bzw. www.stachel.art.

Im Schloss Vösendorf ist am Freitag, 13. Oktober, ab 19.30 Uhr das Trio SWANtje rund um die Tenorsaxofonistin Swantje Lampert mit „Phönix“ zu hören. Nähere Informationen und Karten bei der Marktgemeinde Vösendorf unter 0650/5510381 und www.voesendorf.gv.at/kultur.

Im VAZ St. Pölten machen am Freitag, 13. Oktober, die Poxrucker Sisters im Rahmen ihrer 10-Jahre-Jubiläumstour Station, mit dabei ist mit einem Gastauftritt auch Katharina Strasser. Beginn ist um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten beim VAZ unter 02742/71400, e-mail ticket @ nxp.at und www.vaz.at.

Im Festspielhaus St. Pölten wiederum feiert am Freitag, 13. Oktober, Gilberto Gil im Zuge seiner „Aquele Abraço“ Tour sein 60-jähriges Bühnenjubiläum. Am Montag, 16. Oktober, bringt dann das Tonkünstler Orchester Niederösterreich unter Yutaka Sado Gustav Mahlers Symphonie Nr. 6 a-moll, die „Tragische“, zur Aufführung. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten beim Festspielhaus St. Pölten unter 02742/908080-600, e-mail karten @ festspielhaus.at und www.festspielhaus.at.

Im Salzstadl in Krems/Stein steht am Freitag, 13. Oktober, ab 19 Uhr mit „Die Operettenkönigin” eine Hommage an Fritzi Massary mit Prisca Buchholtz auf dem Programm. Am Samstag, 14. Oktober, folgt ab 20 Uhr im Rahmen von „That‘s Jazz“ ein Auftritt von Petra Linecker und Martin Gasselsberger mit „Warm Embrace”. Nähere Informationen und Karten beim Salzstadl unter 02732/703 12, e-mail office @ salzstadl.at und www.salzstadl.at.

„Chor trifft Dialekt“ lautet das Motto am Freitag, 13. Oktober, ab 20 Uhr im Kultursaal Steinakirchen und am Samstag, 14. Oktober, ab 19.30 Uhr im Musium Reinsberg, wenn sich der Chor inwendig woarm gemeinsam mit den Musikern Stefan Wachauer, Andi Fasching und Franz Schaufler auf eine Liederreise durch die Sprachenvielfalt Österreichs begibt. Nähere Informationen und Karten für Steinakirchen unter 07488/71200 und www.eventjet.at bzw. für Reinsberg unter 07487/21388, e-mail office @ reinsberg.at und www.kulturdorf.reinsberg.at.

„Behutsam" singt Martina Petz mit ihrem Quintett am Freitag, 13. Oktober, im Theater am Steg in Baden neue Jazztitel und Tunes aus dem „Great American Songbook“; das gleichnamige Konzert beginnt um 19 Uhr. Am Samstag, 14. Oktober, folgt ab 16 Uhr ein Galakonzert, bei dem Andy Lee Lang, Christian Spatzek, Gerhard Ernst und Charlotte Ludwig, begleitet von Christian Höller am Akkordeon, Hans Moser mit Wienerliedern und Wiener Schmäh ehren. Nähere Informationen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at.

Im Beethovenhaus Baden selbst spielen die Pianistin Nadia Saharova und die Violinistin Angelina Abadjeva am Samstag, 14. Oktober, ab 19 Uhr Ludwig van Beethovens „Rondo über den verlorenen Groschen“ und seine „Frühlingssonate“, zwei Caprices seines Zeitgenossen Niccolò Paganini sowie Musik von Camille Saint-Saëns. Nähere Informationen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630, e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at und www.beethovenhaus-baden.at.

Am Samstag, 14. Oktober, lädt das Stift Melk ab 19 Uhr im Kolomanisaal zu einem Benefizkonzert der Schweizer Animatofoundation mit der Pianistin Claire Huangci, die dabei nicht nur als Solistin, sondern auch als Dirigentin zu erleben ist. Auf dem Programm stehen Benjamin Brittens Ouvertüre „Young Apollo“, Wolfgang Amadeus Mozarts Klavierkonzert Nr. 24 in c-moll und Franz Schuberts Symphonie Nr. 6. Nähere Informationen und Karten beim Stift Melk unter 02752/555-230, e-mail kultur @ stiftmelk.at und www.stiftmelk.at.

Ebenfalls am Samstag, 14. Oktober, präsentieren Calum Stewart, Sylvain Quere, Ellie Beaton und Gillie O‘Flaherty ab 20.30 Uhr in der „babü” Wolkersdorf die „16th Scottish Colours“. Nähere Informationen und Karten unter 02245/4304, e-mail babue.wolkersdorf @ gmx.at und www.babue.com.

Für „Irisches Feuer“ hingegen sorgen Eoghan Neff, Joe Love und die Tanz-Formation Irish Fire am Samstag, 14. Oktober, ab 19.30 Uhr im Haus der Regionen in Krems/Stein. Nähere Informationen und Karten unter 02732/850 15, e-mail ticket @ volkskulturnoe.at und www.volkskulturnoe.at.

„Ollas paletti“ meint Norbert Schneider, begleitet von Tini Kainrath, Alexander Horstmann, Max Tschida, Georg Buxhofer, Alex Deutsch und Georg Schrattenholzer, am Samstag, 14. Oktober, ab 19.30 Uhr in der Bühne im Hof in St. Pölten. Nähere Informationen unter 02742/908050, e-mail office @ buehneimhof.at und www.buehneimhof.at; Karten unter 02742/908080-600 und e-mail karten @ buhneimhof.at.

„Italo Hits Made in Austria“ spielt die Gruppe Spectacollo am Samstag, 14. Oktober, ab 19.30 Uhr in der Haydn Halle Gerhaus. Nähere Informationen und Karten unter www.kultur-bruck.at.

„Mistelbach klingt 3.0“ nennt sich ein musikalischer Spaziergang mit dem Chor con cor, der am Sonntag, 15. Oktober, um 14 Uhr im Bundesschulzentrum Mistelbach seinen Ausgang nimmt. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen unter www.chorconcor.at.

Ab 16 Uhr folgt am Sonntag, 15. Oktober, in der Pfarrkirche Kettlasbrunn die Benefizveranstaltung „Sang und Klang unterm Kirchendach" mit dem Ensemble Ogrosln, den Trombone Gang’Stars, dem Stadtchor Mistelbach sowie den Kirchenchören Eibesthal und Kettlasbrunn zugunsten der Renovierung des Kirchendaches. Nähere Informationen bei der Pfarre Kettlasbrunn unter 02573/2216 und

http://pfarrverband-RundumMistelbach.at/Kettlasbrunn.

Am Sonntag, 15. Oktober, wird auch der diesjährige „Klangraum im Herbst“ mit „Paganini – Der Pakt mit dem Teufel“ eröffnet: Ab 18 Uhr erzählt dabei Chris Pichler im Kristallsaal des Rothschildschlosses von Waidhofen an der Ybbs die Geschichte Niccolò Paganinis, während Benjamin Herzl und Ingmar Lazar neben dessen Capricen und seinem „Cantabile“ auch Werke seiner Zeitgenossen, von Giuseppe Tartini u. a. spielen. Nähere Informationen und Karten beim Bürgerservice Waidhofen an der Ybbs unter 07442/511, e-mail post @ waidhofen.at und www.klangraumimherbst.at.

Ebenfalls am Sonntag, 15. Oktober, gestaltet der Pianist Albert Tiu im Zuge des „Ost-West Musikfests 2023“ ab 11 Uhr in der Villa im Südpark in St. Pölten eine Matinee mit Werken von Johann Sebastian Bach, Robert Schumann und Sergej Rachmaninow, Nähere Informationen und Karten unter 0699/81180995, e-mail musikfest @ gmx.at und www.ostwestmusikfest.at.

Schließlich bringen die Mezzosopranistin Annely Peebo, der Bariton Alexandre Beuchat und der Pianist Pantelis Polychronidis am Sonntag, 15. Oktober, ab 11 und 16 Uhr bei der „Joseph-Haydn-Matinee“ der „Serenadenkonzerte des Landes Niederösterreich“ in Kooperation mit der „Haydnregion Niederösterreich“ im Haydn-Geburtshaus in Rohrau Lieder, Duette und Klavierwerke von Joseph Haydn, Antonin Dvořák, Alma Mahler und Johannes Brahms zu Gehör. Nähere Informationen und Karten unter 02164/2268, e-mail serenadenkonzerte @ noel.gv.at und www.serenadenkonzerte.at bzw. 02164/2268, e-mail tickets @ haydnregion-noe.at und www.haydnregion-noe.at.

