Einladung Online-PK: Speisesoda gefährlicher als Glyphosat & Co?

Brüssel, Wien, Paris, Berlin (OTS) - Die EU-Kommission will die Verwendung und das Risiko von Pestiziden in der EU bis 2030 per Gesetz halbieren. Doch die Methode zur Messung des Fortschritts droht diese Pläne ad absurdum zu führen. Am Ende könnte eine vorgetäuschte Pestizidreduktion stehen, die nur auf dem Papier stattfindet, während der Einsatz besonders gefährlicher Pestizide auf dem Feld sogar steigt und harmlose Pestizide durch besonders giftige ersetzt werden.

Ein Erklärvideo, das im Rahmen der Pressekonferenz erstmals öffentlich präsentiert wird, beleuchtet die gravierenden Mängel der von der Kommission vorgeschlagenen Messmethode. Diese stuft beispielsweise Natriumhydrogencarbonat (Speisesoda), ein ausgewiesenes "Niedrig-Risiko-Pestizid", als achtmal riskanter ein als Difenoconazol, ein "Substitutionskandidat", und sogar als 50-mal riskanter als das bienentötende Nervengift Deltamethrin.

Die Annahme des Messinstruments in der derzeitigen Form wäre eine systematische Irreführung der europäischen Bevölkerung, die effektive Schutzmaßnahmen für Gesundheit und Umwelt erwartet und es nicht verdient, von der Politik diesbezüglich getäuscht und desinformiert zu werden. Die Initiatoren der erfolgreichen Europäischen Bürgerinitiative “Bienen und Bauern retten” und der europäischen Bio-Bewegung IFOAM Organics Europe stellen bei der Pressekonferenz einen Vorschlag zur Korrektur dieses fehlerhaften Messinstruments vor.

Hintergrund: Am 16. Oktober stehen “Reduktionsziele und Indikatoren” auf der Agenda des Rats. Am 24. Oktober müssen die Abgeordneten im Umweltausschuss des Europaparlaments zwischen dem irreführenden und einem korrigierten und funktionierenden Messinstrument entscheiden.

Datum: 16. Oktober, 9 Uhr

Ihre Gesprächspartner:

Helmut Burtscher-Schaden, Biochemiker bei GLOBAL 2000 und Mit-Initiator der Europäischen Bürgerinitiative "Bienen und Bauern retten"

Eric Gall, Politischer Direktor von IFOAM - Organics Europe



Die Pressekonferenz ist englischsprachig. Breakout-Räume werden im Anschluss für Frankreich, Österreich/Deutschland und die EU-Ebene zur Verfügung stehen.

- Helmut Burtscher-Schaden, Biochemiker bei GLOBAL 2000 und Mit-Initiator der Europäischen Bürgerinitiative “Bienen und Bauern retten”

-Eric Gall, Politischer Direktor von IFOAM - Organics Europe

Datum: 16.10.2023, 09:00 - 10:00 Uhr

