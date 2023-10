Novelle zum NÖ Musikschulgesetz 2000 geht in Begutachtungsphase

St. Pölten (OTS) - In den vergangenen Jahren wurde an Niederösterreichs Musikschulen hervorragende Arbeit geleistet. Binnen weniger Jahre steigerten sich die Leistungen der niederösterreichischen Musikschulen sprunghaft. Das Musikschulgesetz 2000 schuf die strukturellen Voraussetzungen für eine verbesserte Ausbildung und Qualitätssteigerung an Niederösterreichs musikalischen Ausbildungsstätten. Heute unterrichten 2.200 bestens geschulte Musikschullehrkräfte über 60.000 Schülerinnen und Schüler an 125 Musikschulen in 505 Musikschulgemeinden und ermöglichen somit einen Musikschulunterricht in allen Regionen des Landes.

Damit diese flächendeckende musikalische Grundversorgung der niederösterreichischen Musikschülerinnen und Musikschüler auch zukünftig gewährleistet bleibt, wurde heute das Begutachtungsverfahren zu einer Novelle des NÖ Musikschulgesetzes gestartet, das bis einschließlich 9. November 2023 läuft. In dieser Novelle bekennt sich das Land Niederösterreich auch weiterhin zur Qualitätssicherung und -entwicklung in der Musikschulorganisation sowie als verlässlicher Finanzierungspartner des NÖ Musikschulwesens.

Die Novelle sieht unter anderem den Zusammenschluss kleinerer Musikschulen zu größeren Verbänden vor. Dadurch soll einerseits der Verwaltungsaufwand effizienter und transparenter gestaltet werden, und zugleich Synergien der einzelnen Schulen beim Fächerangebot und bei den Unterrichtsmöglichkeiten erzielt werden. Allen Kindern und Jugendlichen wird selbstverständlich auch weiterhin ein barrierefreier Zugang zum Musikschulunterricht mit einem breiten Fächerangebot möglich sein.

Die geplante Novelle zum NÖ Musikschulgesetz soll die regionale Zusammenarbeit fördern, ein effizienteres und transparenteres Fördermodell ermöglichen, sowie die Zuständigkeiten zwischen den Gemeinden als Musikschulerhalter, dem Land Niederösterreich, der Bildungsdirektion sowie dem Musik- und Kunstschulmanagement schärfen. Eine Absicherung und Stärkung des Berufsbilds Musik- und Kunstschullehrerinnen und -lehrer sind ebenfalls in der Novelle berücksichtigt.

In Begutachtung befindet sich auch bis 23. Oktober 2023 das neue NÖ Gemeinde-Bediensteten-Gesetz.

Begleitend wird das Musik & Kunst Schulen Management Niederösterreich vom 16. bis 18. Oktober eine Informationstour durch niederösterreichische Gemeinden starten und über die neuesten Entwicklungen informieren. Zusätzlich gibt es neuerlich eine Videokonferenz mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern.

