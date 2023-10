Jubiläumsfest 60 Jahre Druckerei Jentzsch

Die Druckerei Jentzsch feierte ihr 60-jähriges Jubiläum mit rund 200 Gästen in Oktoberfest-Stimmung bei wunderschönem Herbstwetter

Wien (OTS) - Die Druckerei Jentzsch lud am Donnerstagabend zum 60-Jahres-Jubiläum aufs Firmengelände ein und feierte mit rund 200 Gästen in Oktoberfeststimmung samt Lebkuchenherzen, Bieranstich und bei herrlichem Herbstwetter.

60 Jahre Druckerei – eine Geschichte

Beim Jubiläumsfest der Druckerei Jentzsch blickte man auf eine erfolgreiche Firmengeschichte zurück: Seit dem Jahr 1963 hat die Familie Jentzsch Druckerschwärze an den Händen. Ihre Leidenschaft zum Druck befeuerte das stetige Wachstum der Druckerei und führte schließlich zum gewachsenen Betrieb in der Scheydgasse 31, in Wien Floridsdorf. Dass der Wiener Familienbetrieb so erfolgreich ist, macht der dahinterstehende Pioniergeist aus: Von Hochleistungsdigitaldruckmaschinen über Offsetdruck, bis hin zu biologischen Druckfarben sowie zahlreichen Zertifizierungen. Die Druckerei geht mit dem Trend!

Eine innovative Druckerei für die Zukunft

Seit Benjamin Jentzsch 2014 die Druckerei von seinem Vater übernommen hat, hat sich einiges getan, worauf sich Jentzsch in einer Festrede beim Verlagsfest bezieht. „Voller Freude blicke ich auf die vergangenen Jahre zurück, in denen es uns gelungen ist, den Großformatdruck mit der weltweit ersten swissQprint Impala LED Maschine sowie mit der brandneuen Heidelberg XL-106 zu etablieren, eine Hochleistungsdigitaldruckmaschine anzuschaffen sowie im Digitaldruck stetig am Ball zu bleiben“, so Jentzsch. Außerdem erwähnte er die thermische Gebäudesanierung samt Erbauung einer leistungsstarken Photovoltaik-Anlage, die 30% des Energiebedarfs der Druckerei abdeckt.

Ehrungen & Maschinenparkführungen bei Oktoberfeststimmung

Benjamin Jentzsch zeigte sich zudem besonders stolz auf seine Belegschaft, von welcher rund 20 Mitarbeiter:innen bereits zwischen 15 und 30 Jahre ihr Können in die Druckerei einbringen, welche im Zuge der Festrede geehrt wurden. Es folgten ein Bieranstich, gestaffelte Führungen durch den imposanten Maschinenpark, ein herbstliches Buffet sowie viele freudige Momente umrahmt von passender Oktoberfest-Musik.

Der Zukunft des Verlagswesens blickt Jentzsch voller Tatendrang und sehr optimistisch entgegen: „Wir bleiben unserem Erfolgsrezept treu: Qualität von der Vorstufe über den Druck bis zur Verpackung, Schnelligkeit, Pünktlichkeit, Kundenbetreuer:innen, die immer für unsere Kund:innen da sind, hervorragende Beratung und umfangreiches Fachwissen. Dies setzen wir konsequent um und bleiben dabei stets am Puls der Zeit!“

