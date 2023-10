„Dok 1: Früher war alles besser“ mit Hanno Settele am 11. Oktober um 20.15 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Klimakrise, Pandemie, künstliche Intelligenz, Terroranschläge – die Gräben in der Gesellschaft werden tiefer. Und Sommer wie damals gibt es auch nicht mehr. In „Dok 1: Früher war alles besser“ am Mittwoch, dem 11. Oktober 2023, um 20.15 Uhr in ORF 1 fragt Hanno Settele nach, was es mit dem verklärten Blick auf die Vergangenheit auf sich hat. Um 21.05 Uhr stellt Medizinjournalist Bernhard Hain „Die Fett-Hysterie“ in Frage: Ist Fett tatsächlich der Übeltäter für Übergewicht – oder ist es für den Körper gar lebensnotwendig? Um 21.55 Uhr präsentiert Lisa Gadenstätter in „Dok 1: Balkon-Strom und Zimmer-Salat – Gadenstätter versorgt sich selbst“ außergewöhnliche Projekte, die zeigen, wie man sich sowohl am Land als auch in der Stadt ein Stück Autarkie verschaffen kann.

„Dok 1: Früher war alles besser“ mit Hanno Settele um 20.15 Uhr

Im Südbahnhotel auf dem Semmering schauen sich Hanno Settele und die Journalistin Anneliese Rohrer gemeinsam an, was früher angeblich einmal besser war – und was nicht: von Sport über Politik, vom Schnitzel über Urlaub und Wetter bis hin zur Glaubwürdigkeit der Medien. Herbert Prohaska gibt Einblicke in seine Zeit als Profi-Sportler, in der „wir“ am Fußballplatz noch wer waren. Michael Häupl und Erwin Pröll diskutieren, ob es heute noch „echte“ Politiker:innen gibt. Chris Lohner trifft auf der Suche nach Jugendlichen, die heute noch Ideale haben, auf den Wiener Schulsprecher Mati Randow. ORF-Wettermann Marcus Wadsak klärt auf, ob früher wirklich alle Weihnachten weiß waren. Der ehemalige Bundespräsident Heinz Fischer philosophiert darüber, ob die Liebe früher tatsächlich noch ewig gehalten hat. Und Willi Resetarits sinniert über Musik, die in der Vergangenheit angeblich noch mehr Seele hatte.

„Die Fett-Hysterie“ um 21.05 Uhr

Folgt man der landläufigen Meinung, ist Fett der Übeltäter unter den Nahrungsbausteinen schlechthin, der uns von einer gesunden Lebensweise abhält. Fettarme Produkte haben daher Hochkonjunktur. Dabei wird oft außer Acht gelassen, dass unser Körper Fette benötigt. In seiner Dokumentation untersucht Medizinjournalist Bernhard Hain die verschiedenen Eigenschaften des Fetts und räumt dabei mit zahlreichen gängigen Vorstellungen auf.

„Dok 1: Balkon-Strom und Zimmer-Salat – Gadenstätter versorgt sich selbst“ um 21.55 Uhr

Krisen verstärken in der Bevölkerung den Wunsch nach Unabhängigkeit. Die drei großen Aspekte der Selbstversorgung sind Nahrung, Elektrizität und Heizung. Lisa Gadenstätter beleuchtet unterschiedliche Projekte – vom Balkonkraftwerk über das Anpflanzen von Gemüse im eigenen Wohnzimmer bis hin zum Landwirt, der seinen Hof energieautark führt und seinen eigenen Treibstoff herstellt. Ein komplettes Wohnhaus in Wien wurde von der Versorgung mit Gas auf eine Wärmepumpe umgestellt. Tipps für den Blackout gibt Survival-Trainer Wolfgang Hausch. Und unter dem Motto „Urban Gardening“ können am Matzleinsdorfer Friedhof aufgelassene Gräber gemietet werden, um Obst und Gemüse anzupflanzen.

