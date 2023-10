Der beste Kompost in Österreich

Oberösterreich als Aushängeschild in Sachen Kompost

Linz (OTS) - Die Kompostierung von biogenen Abfällen basiert auf einem natürlichen Kreislaufsystem und ist somit eine der besten Formen des Recyclings. Ein qualitativ hochwertiger Kompost muss frei von Störstoffen sein, um so wieder einen Nährboden für neue Pflanzen und Lebensmittel zu bilden, ganz nach dem Motto „was der Boden hervorbringt, soll wieder zur Erde zurückkehren“. Störstoffe im gesammelten Material stellen die Kompostierer regelmäßig vor große Herausforderungen, da diese wieder mühsam aussortiert werden müssen.



Noch Ende der 1980er Jahre waren diese Störstoffe alltäglich im gesammelten Material, hat man damals Rest- und Bioabfall gemeinsam gesammelt und auch noch zusammen kompostiert. Schnell war klar, dass hier kein qualitativer Kompost entstehen kann. Ziel für Oberösterreich war daher, Hand in Hand mit der Landwirtschaft ein System mit getrennter Bioabfallsammlung und dezentralen Kompostierungsanlagen zu etablieren, welches somit zugleich regionale Wertschöpfung generiert.

Obmann der ARGE KOMPOST, Franz Hanl merkt an: „Oberösterreich hat das dichteste und flächendeckendste Netz an Kompostieranlagen aller Bundesländer. Damit bieten sie den Gemeinden, Bezirksabfallverbänden und der Bevölkerung landesweit auch die Infrastruktur für die Abgabe der Bioabfälle in unmittelbarer Umgebung. Gleichzeitig können dort auch hoch qualitative Komposte und Kompostmischungen für alle möglichen Anwendungsbereiche bezogen werden.“

Bei der Verleihung des diesjährigen „KompOskar“, bei dem der beste Kompost Österreichs gekürt wird, konnte Oberösterreich stark aufzeigen. Die ersten drei Plätze sowie acht der zwölf besten Komposte kommen von oberösterreichischen Kompostierern. Auch in den letzten Jahren war OÖ bereits sehr erfolgreich unterwegs. Es ist eine Freude zu sehen, wie Ihre Arbeit und Engagement Früchte tragen und einen bedeutenden Beitrag zur Schonung unsere Umwelt leisten. In Oberösterreich ist die landwirtschaftliche Kompostierung seit mehr als 30 Jahren etabliert. In dieser Zeit hat sich die Kompostierung stetig weiterentwickelt und ist so zum Vorbild für ganz Österreich geworden.

Die einzigartige Zusammenarbeit zwischen Kompostierer und Bezirksabfallverbände bildet die Grundlage für nachhaltige Bodenverbesserung, da durch effiziente Kooperation ein sortenreine Sammlung forciert und die biogenen Abfälle so zu hochwertige Qualitätskompost verwertet werden können“ , betont der Vorsitzende des OÖ. Landesabfallverbandes, Bgm. Roland Wohlmuth.





