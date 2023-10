„Wir gehören dazu!“ Das OKIDOKI-Kinderprogramm ist Teil der EBU-Kampagne #SayHi

Außerdem im Herbst: Hurra, der Kasperl ist wieder da! Das Kasperltheater im ORF-Mediencampus

Wien (OTS) - Tanzen gegen Mobbing, für die Freundschaft! Das OKIDOKI-Kinderprogramm ist in diesem Jahr Teil der EBU-Kampagne #SayHi unter dem Motto „Wir gehören dazu“. Ganz Europa tanzt die gleiche Choreografie zum gleichen Song, den jedes teilnehmende Land in seiner Landessprache mit einem eigenen Video präsentiert. Der österreichische Kampagnen-Song „Wir fliegen“ der Kinder-Popband Young Republic soll alle Kinder in Österreich zum Mittanzen animieren. Wer Teil der europaweiten Mitmachaktion #SayHi sein will, kann sein Video an die „Hallo OKIDOKI“-Redaktion schicken. Die Kampagne wird in den nächsten Wochen in „Hallo OKIDOKI“ und der „ZIB Zack Mini“ abgebildet und auf den Social-Media-Channels des ORF begleitet. Außerdem heißt es im Herbst „Kinder, seid ihr alle da?“, wenn das Kasperltheater am ORF-Mediencampus gastiert. Von 27. bis 29. Oktober können Abenteuer mit Kasperl und Strolchi erlebt werden – inklusive Kinderschminken, Basteln, einer Fotostation und vielem mehr.

Das ist #SayHi

#SayHi ist eine europaweite Aktion der European Broadcasting Union (EBU). Jedes Jahr erscheint ein neuer Song mit einem dazugehörigen Tanz. Die österreichische Version des diesjährigen Kampagnen-Songs „Wir fliegen“ (engl. „We’re flying“) singen Young Republic, bekannt aus der OKIDOKI-Serie „Mega Moment“. Im Lied geht es darum, für seine Träume einzustehen, sich nicht von Ideen abbringen zu lassen und alles erreichen zu können, wenn man fest an sich selbst glaubt. Neben Österreich sind 2023 auch Deutschland, Georgien, Litauen, Norwegen, Spanien und die Schweiz bei #SayHi mit dabei.

Alle Kinder können mittanzen! Die Erziehungsberechtigten können ab Sonntag, dem 22. Oktober, ein Tanzvideo ihrer Kinder mit der ausgefüllten Einverständniserklärung an okidoki @ ORF.at mailen. Alle Informationen zur Mitmachaktion #SayHi sind auf okidoki.ORF.at zu finden. Die Tanzanleitung wird ab 22. Oktober auf extra.ORF.at abrufbar sein. Einsendeschluss ist der 5. November. Ausschnitte aus den eingeschickten Videos sind am Sonntag, dem 19. November, in „Hallo OKIDOKI“ in ORF 1 zu sehen.

Die #SayHi-Kampagne in „Hallo OKIDOKI“ und der „ZIB Zack Mini“

Am Donnerstag, dem 12. Oktober, werden in der „ZIB Zack Mini“ erstmals Ausschnitte des Songs und des Videodrehs präsentiert und alle Kinder in Österreich dazu aufgerufen, auch mitzutanzen.

„Hallo OKIDOKI“ war beim Videodreh des Kampagnensongs „Wir fliegen“ von Young Republic dabei und wirft am Samstag, dem 21. Oktober, einen Blick hinter die Kulissen. Am Sonntag, dem 22. Oktober, feiert das Kampagnenlied und das dazugehörige Video in „Hallo OKIDOKI“ Premiere und wird zum ersten Mal in voller Länge gezeigt.

Am Samstag, dem 4. November, sprechen die Mitglieder der Kinder-Popband Young Republic in „Hallo OKIDOKI“ über Freundschaft:

Was macht eine gute Freundin oder einen guten Freund aus? Was bedeutet Freundschaft für sie?

Am Samstag, dem 11. November, zeigt „Hallo OKIDOKI“ die europäischen Versionen des Songs mit Ausschnitten aus allen teilnehmenden Ländern.

Am „Hallo OKIDOKI“-Spezialwochenende am 18. und 19. November dreht sich alles um #SayHi und das Thema Freundschaft. Zu sehen sind Ausschnitte aus eingeschickten Videos und auch Kater Kurt und die „Hallo OKIDOKI“- und „ZIB Zack Mini“-Moderatorinnen und -Moderatoren haben mitgetanzt. Außerdem werden Beiträge zum Thema Freundschaft präsentiert: Es gibt Basteltipps für unterschiedliche Knüpftechniken für Freundschaftsbänder. Und Kinder zeigen vor, wie eine einfache Geste den Tag eines Anderen aufhellen kann – mit aufmunternden Botschaften auf Kieselsteinen an öffentlichen Plätzen.

Am Montag, dem 20. November, dem Internationalen Tag der Kinderrechte, widmet sich die „ZIB Zack Mini“ zum Kampagnenende noch einmal der europaweiten Mitmachaktion #SayHi.

Hurra, der Kasperl ist wieder da! Kasperltheater am ORF-Mediencampus

„Kinder, seid ihr alle da?“ – „JAAAA!“: Im Herbst 2023 heißt es „Vorhang auf“ für den Kasperl! Denn zu Beginn der Herbstferien von Freitag, dem 27. Oktober, bis Sonntag, dem 29. Oktober, meldet sich die ORF-Kultfigur zurück am ORF-Mediencampus und führt das junge Publikum in eine magische Märchenwelt. Gemeinsam mit den Kindern entdecken Kasperl und Strolchi einen silbernen Schlüssel im Wald. Wo mag der wohl hingehören? Vielleicht zu dem abgelegenen Schloss? Und wer mag da wohl wohnen? Auf die kleinen Abenteurer wartet ein spannendes Geheimnis, das es zu lüften gilt. Doch bevor dem mysteriösen Fund nachgegangen wird, streifen die Kinder in einem bunten Stationenbetrieb durch den ORF-Mediencampus. Beim Kinderschminken, Basteln, einer Fotostation und vielem mehr ist jede Menge Spaß garantiert. Auch die Helden von OKIDOKI sind mit an Bord:

Kasperl, Strolchi und jeweils ein:e Moderator:in des ORF-Kinderprogramms, Christina Karnicnik oder Robert Steiner, freuen sich auf einen spannenden Nachmittag mit den Kindern. Krawuzi Kapuzi, das wird ein Spaß!

Alle Informationen zum Kasperltheater und Ticketverkauf sind auf tickets.ORF.at abrufbar.

