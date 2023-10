Reputation am Bau: Porr, Wienerberger, Egger Holz auf Spitzenpositionen; Gebäudetechnik gewinnt an Relevanz, Viessmann top

Studie des IMWF zeigt auch: Nachhaltigkeit und Ruf als Arbeitgeber sind zentrale Reputationstreiber

Wien (OTS) - Die Baubranche und Bauzulieferindustrie spielen eine Schlüsselrolle in der Gestaltung nachhaltiger Entwicklungen und Infrastrukturen in Österreich. Eine aktuelle Reputationsstudie des IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung in Kooperation mit a3bau hebt nun zum dritte mal jene Unternehmen hervor, die über die höchste Reputation in ihrer jeweiligen Branche verfügen.

Bauunternehmen: Porr führt das Feld an, überzeugt durch Innovation, Nachhaltigkeit und ein starkes Engagement in der Lehrlingsausbildung. Rhomberg und Strabag folgen auf den Plätzen.

Bau-Zulieferer: Wienerberger verteidigt Platz 1. Das Unternehmen beeindruckt durch innovative Systemlösungen und eine breite Dienstleistungspalette. RHI Magnesita und Baumit folgen auf den Plätzen 2 und 3.

Holzverarbeiter: Egger Holz behauptet die Spitzenposition, unterstützt durch Investitionen in nachhaltige Technologien und einen starken Fokus auf Lehrlingsausbildung. Platz 2 geht an Binderholz, Platz 3 an Kaindl.

Gebäudetechnik stark diskutiert: Hier gab es den deutlichsten Anstieg an Aussagen, angetrieben von der Diskussion zu nachhaltigem Heizen. Viessmann hebt sich hier durch strategische Entscheidungen und Innovationen hervor.

stark diskutiert: Hier gab es den deutlichsten Anstieg an Aussagen, angetrieben von der Diskussion zu nachhaltigem Heizen. Viessmann hebt sich hier durch strategische Entscheidungen und Innovationen hervor. Fertighausanbieter: Hier zeigt Hartl Haus, dass sich der innovative und gesundheitsfördernde Einsatz von Technologie und eine ökologische Bauweise positiv niederschlagen.

Nachhaltigkeit und Arbeitsbedingungen zentrale Reputationstreiber

Unternehmen, die transparent in den Sektoren nachhaltige Entwicklung und soziale Verantwortung agieren, verzeichnen signifikant positivere Resonanz. Insbesondere Themen wie umweltfreundliche Technologien, faire Arbeitsbedingungen und gesellschaftliches Engagement prägen die positive Wahrnehmung.

Axel Maireder, Geschäftsführer des IMWF, betont, dass eine positive Reputation, insbesondere im Bereich der Nachhaltigkeit, für Unternehmen in den genannten Branchen von entscheidender Bedeutung ist, um das Vertrauen von Konsument:innen und Geschäftspartner:innen zu gewinnen und langfristig erfolgreich zu sein.

Zur Methodik der Studie

Für die Studie wurden 144.000 Aussagen zu den Unternehmen aus verschiedenen Online-Quellenrfasst und mittels KI-Textanalyse hinsichtlich thematischer und tonaler Aspekte ausgewertet.

Alle Ergebnisse und die Rankings in den einzelnen Branchen sind bei a3bau erschienen.

Die umfassenden Reports zu den einzelnen Branchen zum Industry Reputation Report können beim IMWF bestellt werden.

