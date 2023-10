„WELTjournal“-Reportage „Gaza – die eiserne Faust der Hamas“ am 11. Oktober um 22.30 Uhr in ORF 2

Danach im „WELTjournal +“: „Mein Gaza“ – Stadtporträt von ORF-Korrespondent Tim Cupal

Wien (OTS) - Der beispiellose Terror-Angriff der radikal-islamistischen Palästinenser-Organisation Hamas auf Israel hat weltweit Entsetzen ausgelöst. Mit Hunderten Toten und vielen Geiseln, die von der Hamas in den Gazastreifen verschleppt wurden, sind es die mit Abstand blutigsten Tage für Israel seit Jahrzehnten. Die Folgen für die gesamte Nahost-Region und darüber hinaus sind nicht abzusehen. Das „WELTjournal“ – präsentiert von Christa Hofmann – zeigt dazu am Mittwoch, dem 11. Oktober 2023, um 22.30 Uhr in ORF 2 die Reportage „Gaza – die eiserne Faust der Hamas“. Im „WELTjournal +“ folgt um 23.25 Uhr das Stadtporträt „Mein Gaza“ von ORF-Korrespondent Tim Cupal.

WELTjournal: „Gaza – die eiserne Faust der Hamas“

Das „WELTjournal“ zeigt, wie die Hamas ihre Herrschaft in Gaza in den vergangenen Jahren festigen konnte und wie sie den kleinen, dichtbesiedelten Küstenstreifen vollständig unter ihre Kontrolle gebracht hat. Seit ihrer Machtübernahme vor 16 Jahren ist der Gazastreifen von der Außenwelt abgeschnitten, Israel und Ägypten haben ihre Grenzen geschlossen, eine Blockade unterbindet den Warenverkehr. Die Hälfte der zwei Millionen Einwohner:innen von Gaza lebt unterhalb der Armutsgrenze, die Arbeitslosigkeit ist hoch, ein Großteil ist auf humanitäre Hilfe angewiesen. Was sagen Menschen wie Ramiz, der den mutigen Schritt wagte, die Hamas anzuprangern, und dabei sein Leben riskierte? Was sagt Mahmoud Zahar, einer der Gründer der Hamas? Und wie bewältigen die Menschen im Gaza-Streifen ihren Alltag zwischen Blockade und Repression, zwischen Angst und Perspektivlosigkeit, zwischen israelischen Bombardements und der eisernen Faust der islamistischen Herrscher in Gaza?

WELTjournal +: „Mein Gaza“ – Stadtporträt von ORF-Korrespondent Tim Cupal

In den vergangenen Jahren hat die westliche Welt dem palästinensischen Gazastreifen und dem Schicksal seiner Einwohner:innen kaum Aufmerksamkeit geschenkt. Der hermetisch abgeriegelte Küstenstreifen am östlichen Mittelmeer hat vier Kriege mit zahllosen Todesopfern und Zerstörungen erlebt, der fünfte hat jetzt begonnen. ORF-Korrespondent Tim Cupal hat im Vorjahr für sein „WELTjournal“-Stadtporträt von Gaza mit unterschiedlichsten Menschen im Gazastreifen gesprochen. Dabei ist er immer wieder auf die Spuren des Krieges gestoßen, der die palästinensische Gesellschaft zwangsläufig prägt. Er trifft aber auch auf Menschen, die in dieser schwierigen Gemengelage ihren Träumen nachgehen: den Surfer Mohammed etwa oder Gazas Frauen-Fußball-Mannschaft.

