HUBLOTS CHARAKTERISTISCHE MECHANISCHE UHR GIBT IHR DEBÜT IN DER PREMIER LEAGUE

Nyon, Schweiz (ots/PRNewswire) - Zur Freude von Millionen von Fußballfans auf der ganzen Welt hat die Saison der Premier League wieder einmal begonnen. Hublot liebt Fußball und wir konnten es uns nicht entgehen lassen, eine neue limitierte Auflage herauszubringen, um die Rückkehr des spannendsten und interessantesten Fußballwettbewerbs zu feiern - die Einführung des Classic Fusion Chronograph Premier League.

Die Einführung des Classic Fusion Chronograph Premier League unterstreicht das Engagement von Hublot für den schönen Sport, die größte Partnerschaft, die jemals von einer Uhrenmarke eingegangen wurde und eine Verbindung mit dem Fußball, die seit ihrer Gründung im Jahr 2006 immer stärker geworden ist.

Als offizieller Zeitnehmer der Premier League seit 2020 ist Hublot seit jeher ein leidenschaftlicher Unterstützer der populärsten Fußballliga der Welt. Die Premier League wird in 900 Millionen Haushalten in 189 Ländern übertragen und von 1,66 Milliarden Menschen verfolgt, die mindestens einmal pro Woche über die Medien miteinander kommunizieren.

Aber eine Geschichte ist nur dann erzählenswert, wenn sie der Gegenwart oder gar der Zukunft nützt. Am 8. und 9. Oktober versammelt Hublot seine größten Botschafter und zeitgenössischen Ikonen des Fußballs für ein einzigartiges Event im Rahmen des Spiels Arsenal vs. Manchester City versammeln.

Ein Spitzenspiel, die prestigeträchtigste Fußballliga der Welt und legendäre Fußballgäste... Was will Hublot mehr für die Einführung einer exklusiven Serie? Mit einer limitierten Auflage von nur 100 einzeln nummerierten Exemplaren ist der Classic Fusion Chronograph Premier League ein lebendiges Zeugnis von Hublot für alle Fans der Liga und ihre größten Champions. Dies ist der erste mechanische Chronograph, den Hublot jemals für die Premier League entwickelt hat.

In Anlehnung an die Big Bang e, die für die Premier League im Jahr 2020 kreiert wurde, trägt auch die Classic Fusion Chronograph Premier League die charakteristische intensive lila Farbe, die das Armband und das Zifferblatt mit den beiden ikonischen Classic Fusion Zählern ziert. Auf dem Sekundenzähler bei 3 Uhr prangt der ikonische gekrönte Löwe, das stolze Emblem der Premier League. Der gekrönte Löwe findet sich auch auf der hinteren Glasfläche und über der individuellen Nummer, die zu jedem der 100 glücklichen Besitzer gehört. Dies ist ein Stück für Sammler, für die Leidenschaft, Tradition, Leistung und Exzellenz Hand in Hand gehen.

