Gesundheitsminister Rauch unterstützt „Kinder essen gesund“-Charta des FGÖ

Wissen um gesunde Ernährung ist zentral für gesundes Aufwachsen

Wien (OTS) - Bundesminister Johannes Rauch hat die Charta der österreichweiten Initiative „Kinder essen gesund“ des Fonds Gesundes Österreich (FGÖ) unterzeichnet. Die Charta basiert auf sechs Prinzipien für eine gesunde Ernährung von Kindern zwischen vier und zehn Jahren. Die Initiative „Kinder essen gesund“ vermittelt Wissen rund um gesunde Ernährung auf spielerische Art und Weise und ohne erhobenen Zeigefinger. Im Rahmen ihrer geförderten Projekte ist die Initiative direkt bei den Zielgruppen in Schulen und Kindergärten, denn je früher das Bewusstsein für gesunde Ernährung geschaffen wird, desto besser. Die Unterschrift von Bundesminister Rauch unterstreicht die Bedeutung des Themas für ein gesundes Aufwachsen aller Kinder in Österreich. Alle Infos zur Charta: www.kinderessengesund.at/charta_kinderessengesund

Zahlreiche Maßnahmen zur Verbesserung der Ernährung von Kindern

Die Initiative „Kinder essen gesund“ richtet sich an Kinder, Eltern, Pädagoginnen und Pädagogen, sowie Verantwortliche der Gemeinschaftsverpflegung und Kommunen und setzt dort an, wo Kinderernährung eine große Rolle spielt – vor Ort. Die Partner:innen der Initiative haben mit unterschiedlichsten Projekten wichtige Beiträge zur Verbesserung der Ernährung von Kindern geleistet: Stationenbetriebe direkt in Volksschulen, Eltern-Kind-Kochworkshops, Qualifizierung zur/zum Ernährungsbeauftragten und Verpflegungsmanager:in, Workshops mit Verantwortlichen der Gemeinschaftsverpflegung, Erstellen von Unterrichtsmaterialien u.v.m.

Toolbox und kindgerechte Videos vermitteln Wissen über gesunde Ernährung

Die Initiative setzt auch auf Videos, die sich in kindgerechter Weise mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen. Die Videos finden sich unter: www.kinderessengesund.at/videos. Im Rahmen der Initiative wurde auch eine Toolbox mit Infomaterialien, Empfehlungen, Lern- und Lehrmaterialien, Rezepten, Spielen und Videos zusammengestellt. Die Toolbox ist auf der Website www.kinderessengesund.at allgemein zugängig und wird laufend aktualisiert.

Interessierte finden im Newsletter „Kinder essen gesund“ Wissenswertes zur Initiative und zu den Projekten. Hier geht es zur Anmeldung: www.kinderessengesund.at/startseite_newsletteranmeldung



Über die Initiative „Kinder essen gesund“



„Kinder essen gesund“ ist eine österreichweite Initiative des Fonds Gesundes Österreich (FGÖ) in Kooperation mit der Österreichischen Agentur für Ernährungssicherheit (AGES) und „Richtig essen von Anfang an“ (REVAN). Ziel dieser Initiative ist es, ein österreichweites Programm umzusetzen. Mit zahlreichen Maßnahmen und Projekten, wie etwa „Schlau sein – Gesund essen“, soll die Ernährung von Kindern im Alter von vier bis zehn Jahren verbessert werden.

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Rita Kichler

Fonds Gesundes Österreich

Gesundheitsreferentin

+43 1 895 04 00-713

rita.kichler @ goeg.at



Mag.a Petra Winkler

Fonds Gesundes Österreich

Öffentlichkeitsarbeit

+43 1 895 04 00-726

petra.winkler2 @ goeg.at



Mag.a Elisabeth Kern

Kommunikationsagentur bettertogether

+43 1 890 24 09 22

e.kern @ bettertogether.com