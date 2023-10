Solidarität mit den Opfern von Gewalt und Appell für Frieden: SÖZ zu aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten

Wien (OTS) - Das SÖZ drückt angesichts der aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten seine tiefe Anteilnahme und Bestürzung über die eskalierende Gewalt aus. Die Ermordung und Entführung israelischer Zivilisten verurteilen wir auf das Schärfste.



Hakan Gördü, der Parteiobmann des SÖZ, betont: "Unsere Gedanken sind bei den Familien der israelischen und palästinensischen Opfer. Wir möchten klarstellen, dass wir entschieden gegen die Verlagerung dieses Konflikts nach Österreich sind. Wir verurteilen gewaltverherrlichende Demonstrationen auf Österreichs Straßen."



Gördü zu den Presseaussendungen der FPÖ: "Wenn die FPÖ Menschen aufgrund ihrer Meinung zu Israel oder jüdischem Lebens abschieben möchte, sollte sie zunächst in ihren eigenen Reihen damit beginnen, sofern sie aufrichtig ist."



Weiterhin betont Gördü: "Die Entscheidung des österreichischen Außenministers Schallenberg, die Entwicklungshilfe für palästinensische Gebiete einzufrieren, zeugt von Ignoranz und verallgemeinert die gesamte Gesellschaft aufgrund des Terrors radikaler Organisationen.



Die ohnehin schwer gebeutelte palästinensische Gesellschaft leidet stark unter dem Apartheid-System Israels und ist auf humanitäre Hilfe angewiesen. Die Einstellung dieser wichtigen Unterstützung ist unverantwortlich und schlägt in die selbe Kerbe, wie die Forderung israelischer Hardliner, Gaza vollkommen abzuschotten und somit die gesamte Bevölkerung kollektiv zu bestrafen."



Wir plädieren nachdrücklich für Frieden und den Schutz der israelischen sowie für die Freiheit der palästinensischen Bevölkerung nach Jahrzehnten der Unterdrückung. Österreich sollte in diesem Kontext eine starke Vermittlerrolle wie bereits unter Kreisky einnehmen, um einer massiven Steigerung der Gewalt mit vielen tausenden Toten vorzubeugen!



Bedauerlicherweise scheint dies mit der aktuellen Regierung nicht möglich zu sein, da ihr jegliches politisches Geschick, Feingefühl und vor allem Objektivität zu fehlen scheint!



Rückfragen & Kontakt:

SÖZ - Sozial & Ökologisch

Gudrunstr. 167, 1100 Wien

Tel.: +4366499077111

info @ soez.at | www.soez.at