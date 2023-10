Kaiser Wiesn 2023: Vegane Speisen und Zahlen via Smartphone boomten

Neben strahlendem Wetter und begeisterten Besuchern beeindruckte die Veranstaltung mit Payment-Innovationen und neuen Foodtrends.

Wien (OTS) - Einmal jährlich schlüpfen Städter in Dirndl und Lederhosen, um auf der Kaiser Wiesn im Wiener Prater das österreichische Brauchtum zu feiern. Während Blasmusik, Bier und Brathendl traditionell nicht fehlen dürfen, setzen sich auch neue Trends in den Festzelten durch. Andreas Weichsler, Geschäftsführer vom Planaihof in Schladming und der WK Gastrobetriebs GmbH: „In der Kulinarik zeichnen sich neue Trends ab. Während traditionelle Gerichte wie Brathendl oder Brettljause nach wie vor beliebt sind, wächst das Interesse an vegetarischen und veganen Angeboten deutlich."

Mobile-Payment-Methoden legen deutlich zu

Auf der Kaiser Wiesn hat sich auch das Bezahlverhalten der Gäste deutlich verändert. Während früher hauptsächlich bar gezahlt wurde, nehmen Zahlungen mit Karten- und Mobile-Payment-Methoden wie Google Pay oder Apple Pay weiter deutlich zu. Auch Zahlungen mit Smartwatches werden immer beliebter. Die Mitarbeiter der Gastronomiebetriebe waren dafür bestens vorbereitet. Mit etwa 200 Smartphones, ausgestattet mit der Mobile-Payment-App GP tom von Global Payments, konnten dieses Jahr auf der Kaiser Wiesn Kartenzahlungen direkt über die Mobiltelefone akzeptiert werden. Das neue System kam sowohl beim Publikum als auch bei den Mitarbeitern sehr gut an. „Es ist für unsere Mitarbeiter natürlich praktischer, wenn sie kein Retourgeld berechnen und suchen müssen. Das macht den Zahlungsprozess deutlich schneller. Und das kommt auch bei den Gästen super an, wenn sie einfach ihre Karte an unser Smartphone halten und schnell und einfach zahlen können“, sagt Johann Pitterman, Geschäftsführer des Veranstalters der Kaiser Wiesn, PW Veranstaltungs GmbH.

