Erfolgreich investieren mit IFA: Zwei Anleihen im Gesamtvolumen von 16,72 Mio. Euro termingerecht zu 100% rückgeführt

Erneut profitieren IFA-Anleger:innen renditestark von zwei Erfolgsprojekten: Palais St. Josef in Salzburg und Österreichs höchstem Wohnturm DANUBEFLATS in Wien

Zwei Anleihen zu diesen beiden Projekten mit einem Gesamtvolumen von 16,72 Mio. Euro wurden im September und Oktober termingerecht getilgt

Aktuell ermöglicht IFA mit der „IFA AG 6,75% Nachhaltigkeitsanleihe 2023-2028“ ein weiteres attraktives kurz- bis mittelfristiges Investment

IFA sichert Anleger:innen erneut ertragreiche Renditen: Gleich zwei Anleihen mit einer Gesamtsumme von 16.720.000 Euro wurden termingetreu zu 100% getilgt. Die Rückführung der „4,25% Klosterpark Salzburg Anleihe 2020 bis 2023“ mit einem Volumen von 9.640.000 Euro erfolgte am 15. September durch die Emittentin Planquadr.at Klosterpark Holding GmbH, eine Gesellschaft der starken Partner Planquadr.at und SORAVIA. Die mit einer Gesamtsumme von 7.080.000 Euro dotierte „DF IOTA HOLDING GmbH | 6% Anleihe 2019 bis 2023“ wurde ebenso wie geplant am 1. Oktober 2023 durch die Emittentin DF IOTA HOLDING GMBH getilgt.

Exklusives Investment in Salzburger Innenstadtlage

Anleger:innen haben sich bei einem attraktiven 4,25% p.a. Fixzinssatz über einen kurz- bis mittelfristigen Zeitraum von 36 Monaten am exklusiven Immobilienentwicklungsprojekt Klosterpark in Salzburger Bestlage beteiligt. Bei diesem Projekt realisieren SORAVIA und Planquadr.at auf der rund 35.000 m2 großen Liegenschaft des ehemaligen Klosters St. Josef ein einzigartiges Lebensraumkonzept, das Kindergarten, Schulbetrieb und exklusives Wohnen zukunftsweisend integriert.

Österreichs höchster Wohnturm erreicht nach 4,5 Jahren Dachgleiche

Mit „DF IOTA HOLDING GmbH | 6% Anleihe 2019 bis 2023“ konnten Investor:innen am Erfolg der weg- und zukunftsweisenden Immobilienprojektentwicklung DANUBEFLATS in Wien teilhaben. Mit ihrem Investment in die Entwicklung von Österreichs höchstem Wohnturm profitierten sie von einem attraktiven 6,00% p.a. Fix-Zinssatz und konnten sich auf die termingerechte Tilgung verlassen. Durch vorausschauende Planung und Umsetzungsstärke haben die S+B Gruppe und SORAVIA bereits Mitte September und lediglich 4,5 Jahre nach Spatenstich die Dachgleiche des Erfolgsprojekts erreicht.

„IFA steht seit mehr als vier Jahrzehnten für gebündelte Immobilienkompetenz und Zuverlässigkeit für unsere Investor:innen. Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Volatilität gelten Anleihen mit Immobilienbezug bonitätsstarker Emittenten mit kurz- bis mittelfristiger Laufzeit und KESt-endbesteuertem Fixzins als attraktive Investmentoption zur Streuung und Stärkung des persönlichen Anlageportfolios. Die Tilgung der ‚4,25% Klosterpark Salzburg Anleihe 2020 bis 2023‘ und der ‚DF IOTA HOLDING GmbH | 6% Anleihe 2019 bis 2023‘ ist erfolgreich abgeschlossen. Ich gratuliere allen Anleger:innen, die mittels Zeichnung der Anleihen von zwei der beeindruckendsten und exklusivsten Immobilienentwicklungsprojekte Österreichs profitiert haben“, berichtet Gunther Hingsammer, Vorstand IFA AG.

Aktuelles kurz- bis mittelfristiges Investment

Für Investor:innen bietet IFA mit der „IFA AG 6,75% Nachhaltigkeitsanleihe 2023-2028“ eine weitere renditestarke Ergänzung für ihr Portfolio. Die Anleihe mit einer Laufzeit bis 28.02.2028 bietet attraktive 6,75% p.a. Fixverzinsung und ist bereits ab 10.000 Euro zeichenbar. Abhängig von den persönlichen Verhältnissen der Anleger:innen und vorbehaltlich künftiger Änderungen berechtigt die Anleihe bei Zeichnung bis einschließlich 14. Dezember 2023 zur Berücksichtigung des Gewinnfreibetrags §10 EStG, wodurch die Rendite zusätzlich optimiert werden kann. Zinszahlungen erfolgen halbjährlich im Nachhinein, die Rückzahlung erfolgt zu 100% am Laufzeitende, es fällt kein Agio an. „IFA AG 6,75% Nachhaltigkeitsanleihe 2023-2028“ ist mit dem Österreichischen Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte (UZ 49) zertifiziert – jedes Investment trägt zur Schaffung von umweltfreundlichen Immobilien sowie gefördertem und leistbarem Wohnraum in Österreich bei.

Hinweis:

Für weitere Informationen zum Gewinnfreibetrag sowie ob tatsächlich ein Anspruch besteht, kontaktieren Sie bitte Ihre Steuerberatung. Für die Geltendmachung des Gewinnfreibetrags sind Anleihegläubiger:innen selbst verantwortlich und übernimmt die Emittentin dafür keine Gewähr. Diese Information dient ausschließlich Werbe- und Informationszwecken, sie ist unverbindlich und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung noch eine Anlageempfehlung dar und ersetzt keine Anlageberatung. Der Kauf oder die Zeichnung der IFA AG Nachhaltigkeitsanleihe erfolgt ausschließlich auf Grundlage des von der FMA am 31.08.2023 gebilligten Prospekts, welches bei IFA Institut für Anlageberatung Aktiengesellschaft, Grillparzerstr. 18-20, 4020 Linz erhältlich und unter

https://www.ifainvest.at/upload/images/49/Anleiheprospekt.pdf veröffentlicht wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Teilschuldverschreibungen zu verstehen. Informationen zu den Risiken, wie dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals und auch Risiken im Zusammenhang mit Teilschuldverschreibungen, bei denen eine bestimmte Verwendung der Erlöse vorgesehen ist, („grüne“ oder „nachhaltige“ Anleihen) finden Sie unter Punkt B (Risikofaktoren) des Prospekts. IFA Invest GmbH ist ein vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH und werden sämtliche Finanzinstrumente unter der Haftung und für Rechnung der DonauCapital Wertpapier GmbH vermittelt.

Hinweis zu den genannten Zahlen der IFA AG:

Über IFA

IFA AG ist mit rund 500 realisierten Projekten der größte Anbieter für Investitionen mit Immobilienbezug in Österreich. Für mehr als 7.800 vorwiegend private Investor:innen verwaltet IFA über 2,6 Milliarden Euro - und das schon seit mehr als 4 Jahrzehnten. Der Projekthorizont reicht von geförderten Wohnbauentwicklungsprojekten (Bauherrenmodellen) über exklusive Prime-Investments (Immobilien mit historischer Architektur bzw. Quartiersentwicklungen) bis zu Anleiheemissionen für kurz-, mittel- und langfristige Investitionsmöglichkeiten ab 10.000 Euro. IFA AG ist eine Tochter von SORAVIA, einem der führenden Immobilienkonzerne in Österreich und Deutschland. www.ifa.at

E-Mail: k.sladko @ ifa.at



