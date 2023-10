Neue Arnold Schwarzenegger-Wachsfigur im Madame Tussauds Wien

Wien (OTS) - Das Wiener Wachsfigurenkabinett stellte am Montagabend eine neue Version von Arnold Schwarzenegger vor. Umweltministerin Leonore Gewessler und Jugend-Freund Peter Urdl enthüllten.



12 Jahre nach der ersten Version bekam der Ex-US Gouverneur von Kalifornien vor geladenen Gästen am Montagabend die zweite Wachsfigur im Wiener Prater. Er ist somit die erste Persönlichkeit in der Wiener Dependance, der eine komplett neue und überarbeitete Version erhält. Grund dafür sind unter anderem seine Fans:

„Arnold Schwarzenegger erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit in unserer Attraktion und seine Figur ist eines der beliebtesten Fotomotive für unsere Besucher. Gleichzeitig hat sich in den letzten 12 Jahren viel in seinem Leben getan. Heute gilt sein großes Engagement dem Umweltschutz. Deshalb ist es uns wichtig, ihn so wie man ihn heute kennt, als Botschafter für die Umwelt, in einem authentischen Setting zu zeigen“, so Lukas Rauscher, Marketing Manager von Madame Tussauds Wien.

So ist die neue Version auf einem Fahrrad inmitten der nachgebauten Ringstraße abgebildet. Schwarzenegger ist bekannt dafür, zu seinen jährlich stattfindenden Austrian Summits in Wien mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. In seiner Wahlheimat Los Angeles, als auch in anderen Städten dieser Welt wurde er ebenso schon öfter bei Fahrradtouren gesichtet.

Das neue Ebenbild zeigt sich sportlich und trägt eine Baseballjacke in Camouflageoptik mit schwarzen Shorts. Ein Dreitagebart und ein Daumen nach oben runden das Gesamtbild ab.

„Arnold Schwarzenegger nutzt seine Popularität, um weltweit für den Klimaschutz zu mobilisieren“, sagte Leonore Gewessler in ihrer Laudatio. „Wir brauchen viele Climate Action Heros, damit wir gemeinsam die Klimakrise meistern und eine gute Zukunft für uns alle schaffen.“

Auch Schwarzeneggers Langzeitfreund Peter Urdl wohnte der Enthüllung bei und fand für das Ebenbild nur lobende Worte: „Ich finde die Figur ist 1000 Prozent. Ich glaube, ich stehe neben dem Arnold“

Sechs Monate, mehr als 20 Künstler*innen und knapp 3.000 Arbeitsstunden gingen in die Herstellung der Figur. Die Augen aus Acrylglas wurden handbemalt, individuell an Arnolds Augenfarbe angepasst und mit feinen Safranfäden, die als Adern dienen, versehen. Die Zähne wurden von einem Zahntechniker hergestellt und an seine echten Zähne angepasst.

Die brandneue Wachsfigur von Arnold Schwarzenegger ist ab sofort im Politikraum im Madame Tussauds Wien zu sehen. Tickets können online unter www.madametussauds.com/wien gebucht werden.

Fotos können unter Einhaltung des Copyrights unter folgendem Link abgerufen werden: https://we.tl/t-9oOylk5Ked

"(C): Christoph Kleinsasser/Madame Tussauds Wien"

