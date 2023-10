Ärztekammer Wien: Aufbruchstimmung: Kuriensitzung der niedergelassenen Ärzte überwindet Stillstand

Wien (OTS) - In der Kuriensitzung der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte in Wien vom Montag, den 09. Oktober 2023 ist es gelungen, den monatelangen Stillstand zu überwinden und einen überfälligen Dialog herzustellen. Mit vereinten Kräften und gemeinsamen Anstrengungen wurden entscheidende Schritte gesetzt, um den Weg für eine bessere Zukunft der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte in Wien zu ebnen.

Durch viele klare und zum Teil sogar einstimmige Beschlüsse, wurden in mehr als 7 Stunden vor allem Anträge abgearbeitet, die sich in den letzten Monaten angestaut hatten.

„Die Kurie hat seit Langem endlich wieder produktiv gearbeitet. Ich danke den Vertreterinnen und Vertretern der konstruktiven Fraktionen für ihr Engagement und ihre Hingabe. Der Stillstand in der Kurie wurde eindrucksvoll behoben“, äußert sich die 1. Stellvertretende Kurienobfrau Naghme Kamaleyan-Schmied zufrieden. Ein zentraler Punkt der Beschlüsse war das Stellen wichtiger Weichen für die anstehenden Verhandlungen des Kassenvertrags, ein Thema von höchster Priorität für die Mehrheit in der Kurie.

Im Rahmen der Sitzung wurde Georg Braune zum zweiten Kurienobmann-Stellvertreter gewählt. Diese Position war seit dem Rücktritt von Mo Pachala im März nicht gewählt worden. Zudem wurde Steven Moayad zum Kurien-Finanzreferenten bestellt. In den getroffenen Beschlüssen wurde auch der Kurienausschuss zur Causa Equip4Ordi einstimmig verlängert und das Dienstverbot von Yvetta Zakarian im Ärztefunkdienst aufgehoben.

Bereits am 16. Oktober 2023 findet die nächste, dann ordentliche Kuriensitzung statt, bei der die Wahl eines Nachfolgers oder einer Nachfolgerin für den zurückgetretenen Vizepräsidenten und Kurienobmann erfolgen wird.

„Die Kurie ist wieder handlungsfähig. Die heutige Kuriensitzung hat gezeigt, dass die Vertreterinnen und Vertreter der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte in Wien entschlossen sind, Differenzen aus der Vergangenheit zu überwinden und sich den bevorstehenden Herausforderungen und Chancen mit erneuertem Engagement und gemeinsamem Fokus zu stellen“, resümiert Kamaleyan-Schmied.

