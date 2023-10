Staatssekretärin Mayer zum Tod von Kurt Mayer

Wien (OTS) - „Mit Produzent, Regisseur und Autor Kurt Mayer verlieren wir eine zentrale Figur der heimischen Dokumentarfilmszene, einen Citoyen, dessen Blick in die Welt immer zutiefst intellektuell blieb. Mayer produzierte zahlreiche TV-Dokumentationen über zeitgeschichtliche Themen, aber auch künstlerische Arbeiten für die Leinwand über Willi Resetarits und Ilse Aichinger. Seine originellen und dabei Wiener Perspektiven auf die Alpenrepublik reichen von Proporz bis hin zu markanten und gesellschaftlich prägenden Ereignissen in der Geschichte unseres Landes. Noch vor wenigen Wochen gastierte Mayer als Experte beim Vienna Doku Day im Metro Kinokulturhaus und warnte angesichts technischer Entwicklungen wie KI vor einem Siegeszug der Lüge im Dokumentarfilm. Noch im Ohr ist sein dagegen in Stellung gebrachtes Plädoyer für journalistische Sorgfalt und hohe Qualitätsansprüche. Meine Anteilnahme gilt insbesondere seiner Familie, seinen Freundinnen und Freunden und seinen zahlreichen Weggefährtinnen und -gefährten“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer.

