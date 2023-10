Grüne Wien/Pühringer: Fatale Vernachlässigung von Kindern – Wien braucht eine Konferenz des Helfersystems

Wien (OTS) - „Es ist ein erschütterndes Bild von Kindern, die mit Vernachlässigung und Missbrauch durch Eltern oder Angehörige allein gelassen wurden“, so Judith Pühringer, Parteivorsitzende der Wiener Grünen, zur aktuellen profil-Coverstory „Die misshandelten Kinder von Hernals“.

„Auf erschreckende Art und Weise wird hier deutlich, dass manchen Kindern im derzeitigen System einfach nicht geholfen werden kann. Kinder, die unsere Hilfe aber ganz besonders dringend benötigen und auf ein funktionierendes Unterstützungssystem angewiesen sind“, so Pühringer. „Wir können es uns als Gesellschaft nicht leisten, auf diese Kinder zu vergessen!“

Im Artikel wird von Schulleiterinnen und Schulleiter berichtet, die sich mit dringenden Gefährdungsanzeigen über Kinder, die zuhause physischer und psychischer Gewalt ausgesetzt sind, an die Behörden wenden und keine Antwort mehr darauf erhalten.

Kurzfristige Lösungen dringend nötig

„Hinter den gravierenden Schilderungen steht – wie bei so vielen Problemfeldern – ein eklatanter Personalmangel. Alle beteiligten Stellen sind chronisch unterbesetzt. Es braucht daher dringend eine Personaloffensive, bessere Arbeitsbedingungen und bessere Bezahlung“, so Pühringer.

Neben diesen langfristig wirkenden Maßnahmen sind jedoch auch kurzfristige Lösungen notwendig: „Wir fordern dringend einen runden Tisch aller beteiligten Institutionen, eine Konferenz des Helfersystems – von der Bildungsdirektion, der Kinder- und Jugendhilfe über die Schulleiterinnen und Schulleiter bis hin zu NGOs und der Kinder- und Jugendanwaltschaft“, so Pühringer.

Gerade aufgrund des Personalmangels müssten im Sinne des Kinderschutzes jetzt alle Kräfte gebündelt werden, um zu verhindern, dass Gefährdungsanzeigen unbeantwortet bleiben. „Und wo ist eigentlich der zuständige Vizebürgermeister und Jugendstadtrat Christoph Wiederkehr? Er müsste schon längst reagieren und zu einem runden Tisch einladen“, so Pühringer abschließend.

