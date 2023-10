Förderungspreise der Stadt Wien für Kultur und Wissenschaft 2023

Wien (OTS) - Seit 1947, also nunmehr 76 Jahren, werden jährlich die Preise der Stadt Wien für Kultur und Wissenschaft vergeben. Um auch den künstlerischen und wissenschaftlichen Nachwuchs entsprechend zu würdigen, werden zusätzlich seit 1951 jedes Jahr 13 Förderungspreise verliehen. Die Auszeichnung ist eine Anerkennung der bisherigen künstlerischen und wissenschaftlichen Errungenschaften der Preisträger*innen und soll sie in ihrer zukünftigen Laufbahn bestärken.

Kaup-Hasler: Preise sind Anerkennung und Bestärkung der Ausgezeichneten

„Künstlerische und wissenschaftliche Arbeit misst sich selten in kurzfristigen Erfolgen, daher sind Preise eine wichtige Anerkennung der Qualität dieser für die Gesellschaft und diese Stadt so relevanten Arbeit und eine Bestärkung im steten Tun der Ausgezeichneten“, unterstreicht Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler die Wichtigkeit der Förderungspreise der Stadt Wien.

Für die mit jeweils 4.000 Euro dotierten Förderungspreise in den Bereichen Architektur, Bildende Kunst, Literatur, Musik und Wissenschaft waren in Wien lebende Künstler*innen und Wissenschafter*innen eingeladen, sich zu bewerben. Die Preisträger*innen, die sich durch besondere Leistungen in ihren jeweiligen Bereichen hervorgetan haben, wählten unabhängige Fachbeiräte.

Zu den bisherigen Preisträger*innen zählen u. a. Judith Kohlenberger (Förderungspreis für Geistes-, Sozial-, Kultur- und Rechtswissenschaften 2021), Teresa Präauer (Förderungspreis für Literatur 2017), Matthias Kranebitter (Förderungspreis für Musik 2014), Katrina Daschner (Förderungspreis für Bildende Kunst 2008) und Werner Gruber (Förderungspreis für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik 2003).

Preisträger*innen 2023:

Sparte Architektur:

AKT Verein für Architektur, Kultur und Theorie



Sparte Bildende Kunst:

Mag.a Melanie Ender

Nika Kupyrova, MA



Sparte Literatur:

Didi Drobna

Tanja Maljartschuk

Sparte Musik:

Oliver Johnsohn

Beate Wiesinger, BA, MA

Sparte Geistes-, Sozial-, Kultur- und Rechtswissenschaften (GSK):

Dr.in Sabina Cveček, BA, MA

Anna Dolganov, BA, MPhil, MA, PhD

Dr. Matthias Schnetzer

Sparte Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT):

Dr. Bernhard Bayer-Skoff

Ass.-Prof.in Mag.a Dr.in Verena Pichler

Sparte Medizinische Wissenschaften:

Dr. med. univ. et scient. med. Bernhard Scheiner





