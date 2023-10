AustrianSkills in Wels: Diese Jungfachkräfte holen den Staatsmeistertitel der Berufe

An drei intensiven Wettbewerbstagen wurden Österreichs beste Jungfachkräfte in elf Berufen ermittelt: Die Steiermark, Tirol, Vorarlberg und Oberösterreich räumten kräftig ab

Wien (OTS) - Im Messezentrum Wels wurden in den vergangenen Tagen Fleisch verarbeitet, Fehler im Lkw-Motor gesucht oder chemische Verbindungen analysiert: Rund 100 Jungfachkräfte gaben an drei Wettbewerbstagen im Kampf um die Staatsmeistertitel alles und lieferten starke Performances im Rahmen von AustrianSkills 2023 ab.

Das Ergebnis von AustrianSkills ist die Basis für die Entsendung der österreichischen Teilnehmer zu den Berufsweltmeisterschaften WorldSkills 2024 in Lyon (von 10. bis 15. September) und EuroSkills Herning 2025 in Dänemark.

Gewinnerliste: Die Ergebnisse von AustrianSkills Wels 2023

Das Ergebnis von AustrianSkills ist die Basis für die Entsendung der österreichischen Teilnehmer zu den Berufsweltmeisterschaften WorldSkills 2024 in Lyon (von 10. bis 15. September) und EuroSkills Herning 2025 in Dänemark.

Steiermark räumt sieben Medaillen ab



Die meisten Medaillen erobert die Steiermark: Johanna Haimel (von der HTBLVA Graz-Ortweinschule in der Landeshauptstadt) kürt sich bei den Grafik-Designern zur Staatsmeisterin, Daniel Gaier aus Lieboch bei den Spenglern. Gleich drei Silbermedaillen gehen ebenfalls in das Bundesland: Grafikerin Eva Manninger (von der HTBLVA Graz-Ortweinschule), Sophie Marie Bretterklieber (Floristik Obendrauf in Graz) und Fleischverarbeiterin Simone Tieber (von der Fleischerei Moßhammer in Graz) sichern sich den Vizestaatsmeistertitel. Bronze für die Steiermark erobern Maschinenbautechniker Leon Huber (von der Knapp AG in Hart bei Graz) und Lkw-Techniker Raphael Andreas Hofer (von der Volvo Group Austria in Premstätten).





Tirol holt sechs Medaillen



Grund zur Freude hat auch Tirol: In der Chemielabortechnik holt das Bundesland mit Stefan Moser und Benjamin Merkl – beide sind bei Novartis in Kundl beschäftigt – Gold und Silber. Im Teamberuf Gartengestaltung setzen sich mit Thomas Sojer und Benedikt Laiminger (beide von Der Gärtner Laiminger in Hopfgarten) ebenfalls zwei Landsleute durch. Bei den Spenglern holt Tirol Silber durch Jakob Gratl und Bronze durch Linus Aschauer – das Duo ist für die Spenglerei Peer in Steinach tätig. Bronze sichert sich auch Aram Theodor Arakelian (HTL Bau und Design in Innsbruck) bei den Grafikdesignern.

Sechs Medaillen für Oberösterreich



Der beste Lkw-Techniker Österreichs kommt aus Oberösterreich: David Weinberger (von der Petschl Werkstätten GmbH in Perg) holt den Staatsmeistertitel in diesem Beruf nach Oberösterreich. Zum Vizestaatsmeister krönen sich Fabian Reisinger (beschäftigt bei der Kaufmann Alois GmbH in Natternbach) bei den Land- und Baumaschinentechnikern, Elektroniker Jakob Schaumberger (HTBLA Leonding) sowie das Gartengestalter-Duo Roman Stadler (von der Gartengestaltung Schinagl in Alberndorf in der Riedmark) und Maximilian Lindlbauer (von Danner Landschaftsbau in Vorchdorf). Bronze für Oberösterreich erobern Elektroniker Laurin Lintner (von der HTBLA Leonding) und Gerald Rauscher (HTL Wels) im Beruf Maschinenbau CAD.

Fünf Medaillen durch Vorarlberg





Das „Ländle“ schreibt bei AustrianSkills fünf Mal an – davon zwei Mal mit „Doppelsiegen“: Gold und Silber holen EM-Starter Enes Kocabay bzw. Sandro Latz im Bewerb Maschinenbau CAD bzw. die Maschinenbautechniker Lukas Fiel und Keanu Frick nach Vorarlberg. Das Quartett ist bei der Julius Blum GmbH in Höchst beschäftigt. Bronze holt zudem Dominik Gruber (er arbeitet für die Huppenkothen GmbH in Lauterach) im Bewerb Land- und Baumaschinentechnik.

Kärnten holt vier Medaillen





Mit Elektroniker Georg Kelih (HTL Mössingerstraße in Klagenfurt) und Fleischverarbeiterin Carolin Pirolt (FWM Fleisch & Wurstmarkt GmbH in Villach) wandern gleich zwei Staatsmeistertitel in das südlichste Bundesland Österreichs. Bronze für Kärnten holen – ebenfalls in der Fleischverarbeitung – Christian Maier (von der Fleischerei Schluder in Jenig) sowie Chemielabortechnikerin Verena Dorendorf (Treibacher Industrie AG in Althofen).

Ein voller Medaillensatz geht nach Niederösterreich





Gold, Silber und Bronze räumt Niederösterreich ab: Zum Staatsmeister krönt sich Florist Manuel Bender (Schick Blumenbinder in Wiener Neustadt), Vizestaatsmeister wird Raphael Gremmel (MAN Truck and Bus aus Bad Fischau). Bronze sichert sich das niederösterreichische Gartengestalter-Duo Simon Berner (von Galateich GmbH in Zwettl) und Noah Knapp (von Kramer und Kramer in Zöfing bei Judenau).

Zwei Medaillen für Salzburg





Den Staatsmeistertitel bei den Land- und Baumaschinentechnikern nimmt Marvin Gassner (Liebherr in Hallein) mit nach Salzburg. Bronze schnappt sich Floristin Anna Bachler (Die Blumengalerie Awender in Wals).

„Die ‚Young Professionals‘ haben ihre Aufgaben mit Leidenschaft und Hingabe gemeistert und eindrucksvoll die Vielfalt und Stärke der heimischen Berufsbildung unter Beweis gestellt. Die Veranstaltung hat nicht nur die Bedeutung und das Ansehen der Berufe in Österreich gestärkt, sondern auch gezeigt, welches Potenzial in dieser jungen und motivierten Generation steckt. Wir sind stolz auf unsere Staatsmeisterinnen und Staatsmeister der Berufe“, betonte SkillsAustria-Präsident Josef Herk.

Beeindruckt von den Leistungen zeigte sich auch Philipp Gady, Vizepräsident der Wirtschaftskammer Österreich: „Es war beeindruckend zu sehen, wie diese jungen Menschen in den unterschiedlichen Disziplinen ihr Bestes geben und ihr handwerkliches Geschick sowie ihre kreativen Fähigkeiten demonstriert haben. Durch die Teilnahme an den AustrianSkills haben die jungen Fachkräfte die Möglichkeit genutzt, wertvolle Erfahrungen zu sammeln, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und von den Besten ihres Fachs zu lernen. Dies fördert nicht nur ihre berufliche Entwicklung, sondern trägt auch dazu bei, die Qualität der Ausbildung in unserem Land kontinuierlich zu verbessern.“

„European Vocational Championship“ in Industrie 4.0





Auch Industrie 4.0 wurde - parallel zu den Staatsmeisterschaften in Wels - in einem Berufswettbewerb mit europäischer Beteiligung als „European Vocational Championship“ absolviert. Den Sieg holte sich Deutschland vor Tschechien und Finnland. Das oberösterreichische Duo Georg Buchner und Elias Friesenecker vertrat Österreich mit einer starken Performance – und landete knapp hinter den Medaillenplätzen.

Showdown in Salzburg



Die Staatsmeisterschaften in Wels markierten den Startpunkt eines mehrteiligen Skills-Herbstes: So kämpfen bis heute, 9. Oktober, die Konditorinnen und Konditoren in der Landesberufsschule Baden in Niederösterreich um den Staatsmeistertitel. In der HTL für Lebensmitteltechnologie in Wels, Oberösterreich, wird von 13. bis 15. Oktober um die Wette gebacken – und Hotelrezeptionistinnen und -rezeptionen sowie Köchinnen und Köche buhlen von 26. bis 28. Oktober in der Berufsschule Altmünster in Oberösterreich um die begehrten Staatsmeistertitel. In Salzburg (zeitgleich mit der Berufs-Infomesse) kommt es von 23. bis 26. November zum finalen AustrianSkills-Showdown. (PWK341/HSP)

Fotos von AustrianSkills/Wels werden auf dem Flickr-Kanal zeitnah aktualisiert.

