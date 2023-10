Kinder und Jugendliche in der Psychiatrie: Unterbringungen in zehn Jahren verdoppelt

Hometreatment, also eine Behandlung von psychisch Erkrankten in ihrem Zuhause ist ein wichtiger Ansatz, ebenso wie ambulante Versorgungsangebote. Wir begrüßen den Ausbau von Behandlungsalternativen. Für Akutsituationen muss es im Spital natürlich trotzdem genügend Ressourcen geben. Niemand in einer akuten Krise – etwa mit Suizidgedanken – darf fortgeschickt werden

Bernhard Rappert, Fachbereichsleiter Patientenanwaltschaft bei VertretungsNetz

