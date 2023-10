Schwangerschaftsabbruch: Prominente Unterstützerinnen treten beim Event „Stimmen für #AusPrinzip“ auf

Künstlerinnen, Autorinnen und Expertinnen thematisieren am 12. Oktober im Spektakel in Wien, wieso der Schwangerschaftsabbruch endlich raus aus dem Strafgesetz muss.

Wien (OTS) - Im Prinzip dürfen Frauen selbst über ihren Körper bestimmen. Außer im Fall des Schwangerschaftsabbruchs, denn der steht noch immer im Strafgesetzbuch. Ein breites Netzwerk aus Aktivistinnen, Kommunikationsexpert*innen und Gynäkologinnen fordert deshalb #AusPrinzip, dass der § 96 StGB gestrichen wird und ungewollt Schwangere in Wohnortnähe und auf Krankenkassenkosten Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen bekommen.

Seit dem Start im Frühjahr hat #AusPrinzip prominente Unterstützer*innen gewinnen können. Am 12. Oktober stehen bei dem Event „Stimmen für #AusPrinzip“ einige von ihnen auf der Bühne. Dabei sind:

Julia Brandner, Comedienne und Autorin

Beatrice Frasl, Podcasterin und Autorin

Elisabeth Haidler, Erfahrungsexpertin und politische Weggefährtin von Johanna Dohnal

Sigrid Horn, Liedermacherin

In der Podiumsdiskussion "§ 96 streichen — und was passiert dann?" geht es aus politischer und rechtlicher Perspektive darum, wie Schwangerschaftsabbrüche alternativ geregelt werden können und was das für die Versorgung bedeuten würde. Es diskutieren:

Mirijam Hall (Assistenzärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe)

Marina Hanke (Wiener Gemeinderätin und Vorsitzende der Wiener SPÖ Frauen)

Johanna Schlintl (Juristin)

Viktoria Spielmann (Wiener Gemeinderätin und Sozial- und Frauensprecherin der Grünen Wien)

Die Moderation übernimmt Antonia Titze vom STANDARD.

Medienvertreter*innen sind herzlich eingeladen.

Mehr Informationen zur Initiative finden Sie unter www.ausprinzip.at.

Stimmen für #AusPrinzip — ein Abend zum Thema Schwangerschaftsabbruch und warum § 96 weg muss

Eintritt: Freie Spende — die Einnahmen gehen an CHANGES for women und Ciocia Wienia

Datum: 12.10.2023, 18:30 - 21:00 Uhr

Ort: Spektakel

Hamburgerstraße 14, 1050 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Lisa Brauneder

brauneder @ pbagentur.at

0676 354 5668