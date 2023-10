Hans Knauß präsentiert „Österreich vom Feinsten: Tirol – Tuxertal und Zillergründe“

Am 11. Oktober um 20.15 Uhr in ORF 2 trifft Knauß auch „Mei liabste Weis“-Jubilar Franz Posch

Wien (OTS) - Hans Knauß begrüßt am Mittwoch, dem 11. Oktober 2023, um 20.15 Uhr in ORF 2 zur neuen und insgesamt achten Ausgabe von „Österreich vom Feinsten“. Diesmal erkundet er in Tirol die Seitentäler des Zillertals: das Tuxertal und die Zillergründe und präsentiert dabei landschaftliche Höhepunkte, vielseitige Volksmusik, Kulinarisches, Tradition und viele Gespräche mit großartigen Menschen aus der Region wie u. a. Leonhard Stock und Stephan Eberharter. Außerdem kommt es im Zuge der Sendung zu einer denkwürdigen Begegnung mit einem weiteren ORF-Star.

„Österreich vom Feinsten: Tirol – Tuxertal und Zillergründe“ um 20.15 Uhr in ORF 2

Als junger Skifahrer hat Hans Knauß viel Zeit am Hintertuxer Gletscher verbracht. Er erinnert sich gerne an diese Erlebnisse und besucht in der Sendung zwei ehemalige Teamkollegen aus Tirol: die Olympiasieger Leonhard Stock und Stephan Eberharter. Der „Steff“ wird auch musikalisch einen Eindruck hinterlassen.

Die landschaftliche Schönheit dieser Region ist geprägt durch die Almwirtschaft und die Weideflächen. Auch Käse spielt hier eine wichtige Rolle. So erwartet Hans Knauß mit der Tiroler Spezialität „Zillertaler Krapfen“ auch ein besonders köstlicher Genuss. Dazu gibt Familie Wechselberger Einblicke, wie kulinarische Tradition bestehen kann, wenn man das Wissen und Können an Generationen weitergibt.

Am Talschluss am Hintertuxer Gletscher macht Hans Knauß beim „Natureispalast“ Station und lässt sich das Naturjuwel vom Entdecker Roman Erler erklären: 30 Meter unter der Piste eröffnet sich eine wahre Eisunterwelt. Den stimmungsvollen Abschluss der Tiroler „Österreich vom Feinsten“-Reise gibt es hoch über dem Tuxertal. Nach einem gemütlichen Gespräch mit dem „Mei liabste Weis“-Moderator Franz Posch, der am Samstag, dem 14. Oktober, live um 20.15 Uhr in ORF 2 sein 35-jähriges Sendungsjubiläum feiert, verabschiedet sich Hans Knauß mit „Pfiat enk – bis zum nächsten Mal“.

Musikalisch gestaltet wird die Sendung von der Zillertaler Tanzlmusig, der Familienmusik Waldauf, von Katrin und Werner Unterlercher, von Stephan Eberharter und Karl Geisler, den Bundesmusikkapellen Tux und Finkenberg, dem Rainer Quartett und Franz Posch & seinen Innbrügglern.

Programmschwerpunkt „Unser Österreich: Rot-weiß-rote Highlights im Oktober“ in ORF 2

Zum bereits vierten Mal bietet ORF 2 im Oktober ein besonders vielfältiges rot-weiß-rotes Programm rund um „Unser Österreich“: Von „Mei liabste Weis“ live aus Innsbruck, wo die Sendung ihr 35-jähriges Jubiläum feiert (14. Oktober), und dem „Südsteirischen Winzerzug“ (15. Oktober) über „So schön ist Österreich: Die Highlights aus 9 Jahren 9 Plätze – 9 Schätze“ und „Heimat großer Töchter und Söhne“ (beides 18. Oktober) bis hin zu „Am Schauplatz“ mit „Almen in Gefahr“ (12. Oktober) und „Die Macht der Tracht“ (19. Oktober), „G’sund in Österreich: Wasser – Urkraft und Lebenselixier“ (23. Oktober), „Universum: Arlberg – Wild und Weltberühmt“ (24. Oktober) sowie „Wasser für die Kaiserstadt – Die Wiener Hochquellenleitung“ (25. Oktober). Am 26. Oktober stehen neben den Übertragungen zum Nationalfeiertag (ab 9.05 Uhr) die erste Folge des neuen Formats „Der Sagenjäger“ mit Max Müller, das Highlight „10 Jahre 9 Plätze – 9 Schätze“ sowie „Austria 23 – Die Österreicherinnen und Österreicher des Jahres“ auf dem Programm. Und am 30. Oktober blickt eine „ZIB 2 History“ auf „45 Jahre Nein zu Zwentendorf“.

