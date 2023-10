30. Österreichische Fundraising Awards: Martin Hetzer ist Fundraiser des Jahres

Fundraising Verband Austria zeichnet Martin Hetzer, Präsident des Institute of Science and Technology Austria, für Rekord-Fundraisingkampagne aus.

Die Höhe und die weitsichtige Konzeption dieser Fundraisingkampagne des ISTA suchen im österreichischen Spendenwesen ihresgleichen und werden nicht nur die wissenschaftliche Forschung hierzulande ungemein beflügeln, sondern beispielgebend für die Fundraising-Programme sämtlicher Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen wirken Günther Lutschinger, Geschäftsführer Fundraising Verband Austria

Wien (OTS) - Als Höhepunkt des 30. Österreichischen Fundraising Kongresses in Wien, der jährlich die wegweisendsten Entwicklungen im internationalen Spendenwesen in den Mittelpunkt rückt, wurden heute Abend die renommierten Fundraising Awards verliehen. Damit prämiert der Fundraising Verband Austria jedes Jahr namhafte Organisationen und ihre Agenturen für die herausragendsten Leistungen in der Spenden­kommunikation. Mit dem Hauptpreis „Fundraiser des Jahres“ wurde der Präsident des Institute of Science and Technology Austria (ISTA), Martin Hetzer, für eine in Österreich noch nicht dagewesene Capital Campaign bedacht, die in den kommenden Jahren 100 Mio. Euro für die Grundlagenforschung aufbringen wird.



2021 ist das ISTA mit der größten in Österreich je getätigten Testamentsspende bedacht worden: Die ehemalige Wiener Unternehmerin Magdalena Walz hat dem Forschungsinstitut ihr gesamtes Vermögen in der Höhe von 25 Mio. Euro für die Förderung der Grundlagenforschung vermacht. Darauf aufbauend, hat das ISTA unter der Leitung von Präsident Martin Hetzer eine Fundraisingkampagne ins Leben gerufen, die sich mit jenen internationaler Top-Einrichtungen, wie der Universität Stanford und der ETH Zürich vergleichen lässt: 100 Mio. Euro sollen in dem Rahmen in fünf Jahren an Spenden zusammenkommen, um die Spitzenforschung in Österreich langfristig zu sichern. Im Rahmen dieser Capital Campaign mit dem Titel „Be a Giant“ werden alle Spenden zudem von der öffentlichen Hand verdoppelt.

„Die Höhe und die weitsichtige Konzeption dieser Fundraisingkampagne des ISTA suchen im österreichischen Spendenwesen ihresgleichen und werden nicht nur die wissenschaftliche Forschung hierzulande ungemein beflügeln, sondern beispielgebend für die Fundraising-Programme sämtlicher Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen wirken“ , betont Günther Lutschinger, Geschäftsführer Fundraising Verband Austria. Der international höchst renommierte und mehrfach ausgezeichnete Molekularbiologie Martin Hetzer kehrte im Vorjahr nach 19 Jahren am renommierten Salk Institute in Kalifornien nach Österreich zurück, um das angesehene ISTA – das größte außeruniversitäre Forschungsinstitut Österreichs – zu leiten. In dieser Funktion ist er zugleich Mastermind hinter der 100 Mio. Euro – Capital Campaign, die entscheidend zur Realisierung seines ehrgeizigen Zieles – die Verdoppelung der ISTA-Forschungsgruppen bis 2036 – beitragen soll. Für seine herausragenden Leistungen am ISTA erhält Martin Hetzer den Preis Fundraiser des Jahres – sponsored by Direct Mind.

Fundraising Awards – Preisträger in den weiteren Kategorien

Mit dem Hochschulfundraising Award zeichnete der Fundraising Verband Austria heuer erstmals gemeinsam mit dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung eine österreichische Hochschule aus, die in den vergangenen Jahren wegweisende Strukturen für einen nachhaltigen Fundraising-Erfolg aufgebaut hat: die Technische Universität Wien. Insbesondere der persönliche Einsatz des Rektorats und der Austausch mit anderen Hochschulen trägt wesentlich zur positiven Entwicklung des Fundraisings im Hochschulsektor insgesamt bei, so die Jurybegründung.

Der ANT Fundraising Award für die beste Aktion des Jahres ging an die Organisation BRAVEAURORA für ihre Kampagne „Spenden & Helfen²“, die mit großem Erfolg dringend benötigte Mittel für Menschen in Ghana einbrachte. Dort haben Pandemie und Inflationskrise Millionen Menschen in bittere Armut gestürzt, sodass jedes fünfte Kind bereits unterernährt ist. Alle eingegangenen Spenden im Juni 2023 wurden von vier Sponsoren auch noch verdoppelt.

In der Kategorie GRÜN Fundraising Award: Online-Kampagne des Jahres überzeugte die Caritas Wien mit der Kampagne „You are bloody awesome – Dringend gesucht: Periodenpat*innen“ zum Weltfrauentag 2023. Durch die auf jüngere, online affine Spendende zugeschnittenen Spenden-Abos in Höhe von 5 Euro konnten zahlreiche obdachlose und armutsbetroffene Frauen, die sich teure Menstruationsprodukte nicht leisten können, nachhaltig unterstützt werden. Rund 35.000 Euro an dauerhaften Spenden pro Jahr wurden dadurch gesichert.

Das auf die akute Notsituation nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien ausgerichtete Mailing der Organisation CARE und ihrer Agentur fundoffice GmbH punktete beim POST Fundraising Award: Direct Mailing des Jahres. Unter dem Credo, wer schnell hilft, hilft doppelt, wurde innerhalb kürzester Zeit ein Notfall-Spendenbrief ausgeschickt, der große Wirkung für die Erdbebenhilfe entfaltete.

Caritas Österreich und die VERBUND AG wurden mit dem ERSTE BANK Fundraising Award für die Partnerschaft des Jahres prämiert. 1,22 Mio. Menschen in Österreich leben bereits in Armut oder sind gefährdet, in die Armut abzugleiten. Die Partnerschaft zwischen VERBUND und Caritas hilft genau jenen Menschen durch Bekämpfung von Energiearmut (Stromhilfefonds) und der Auswirkungen der Teuerung (Hilfe in Not im Inland). Bereits 2022 hat VERBUND 5 Mio. Euro für den Stromhilfefonds gespendet.

Der BDO Fundraising Award für die Neuspender*innen-Kampagne des Jahres ging an TierQuarTier Wien und die Agentur fundoffice GmbH für „Noch mehr! Zweistufigkeit lohnt sich“ – eine digitale zweistufige Kampagne, die das Herz Spendender unmittelbar berührt hat und der Organisationen einen sehr effizienten Zugang zu neuen Unterstützerinnen und Unterstützern geebnet hat.

Unter dem Motto „Zeit zu helfen“ hat die Caritas Wien im vergangenen Winter Caritas-Einrichtungen mit insgesamt 16 Influencerinnen und Influencern besucht, mit dem Ziel, durch kreativen Content mehr Aufmerksamkeit unter den jüngeren Zielgruppen auf die wichtigen Projekte zu richten. Das ist gelungen – durch die Aktion konnte eine Reichweite von rund 290.000 Personen generiert werden. Grund genug, die Kampagne mit dem Salesforce Fundraising Award für die Innovation des Jahres auszuzeichnen.

Über die Fundraising Awards

Ziel der jährlichen Fundraising Awards ist es, hervorragende Leistungen in der Kommunikation mit Spendenden vor den Vorhang zu holen. Die Fundraiserin/ der Fundraiser des Jahres wird vom Vorstand des FVA ernannt. Die Kür der anderen Kategorien erfolgt durch eine Fachjury erfahrener Fundraising-Expertinnen und Experten. Insgesamt wurden heuer 33 erfolgreiche Projekte eingereicht. Vergeben wurden die Awards im Rahmen des 30. Österreichischen Fundraising Kongresses, der von 9. bis 11.10. im Europahaus Wien stattfindet. Der Fundraising Verband Austria zählt aktuell 350 Mitglieder aus allen gemeinnützigen Bereichen und widmet sich seit über 25 Jahren der Verbesserung der Rahmenbedingungen für das österreichische Spendenwesen sowie der Weiterentwicklung von Ausbildungs- und Qualitätsstandards im Fundraising.



Pressefotos der Awards-Gala (ab ca. 20:30 Uhr) unter: https://shorturl.at/ejyNX © Ludwig Schedl. Sperrfrist: 9.10.2023 19:00 Uhr

