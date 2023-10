Pink Casino Night: Casinos Austria spendet für jeden Casino Gast zwei Euro an „Pink Ribbon“

Am 12. Oktober 2023 erstrahlen die 12 österreichischen Casinos ganz in Pink und zeigen sich damit einmal mehr als starker Partner der Krebshilfe

Wien (OTS) - Die Partnerschaft von Casinos Austria und der Österreichischen Krebshilfe hat eine lange Tradition und umfasst zahlreiche Aktionen. Einer der Höhepunkte ist auch heuer wieder die „Pink Casino Night“, welche am 12. Oktober 2023 in allen 12 Casinos begangen wird: Für jeden Gast an diesem Abend spendet Casinos Austria zwei Euro an die „Pink Ribbon“ Aktion. So können alle Gäste, während sie einen unterhaltsamen Abend in unverwechselbarem Ambiente mit Faszination, Spaß und Spannung bei Spieleklassikern wie auch neuen Attraktionen genießen, einen wertvollen Beitrag leisten. Wenn das kein guter Grund für einen Casinoabend ist!

Erwin van Lambaart, Generaldirektor von Casinos Austria: „Gesundheit ist das höchste Gut. Casinos Austria übernimmt mit der Unterstützung der Aktion „Pink Ribbon“ gesellschaftspolitische Verantwortung und stellt seine Häuser in den Dienst der guten Sache, um auf die Wichtigkeit von Vorsorge und Früherkennung hinzuweisen. Als Zeichen der Solidarität mit Brustkrebspatient:innen, und auch als finanzielle Unterstützung der großartigen Projekte der Österreichischen Krebshilfe.“

Für Casinos Austria ist es seit der Unternehmensgründung selbstverständlich, sich vor allem in den Bereichen Humanitäres und Soziales in und für Österreich zu engagieren. Entlang des Credos „Playsponsible - Gemeinsam Verantwortung leben“ ist die Österreichische Krebshilfe langjähriger Partner. Zusätzlich zur Unterstützung der Aktion „Pink Ribbon“ stellt Casinos Austria Krebspatientinnen Eventtickets für die gemeinsame Initiative „Glückliche Augenblicke“ zur Verfügung und unterstützt auch lokal im Zuge der Initiative „Unser Einsatz für Österreich“ etwa in Linz, Innsbruck, Zell am See oder Seefeld. Auch das Pink Ribbon Pendant „Loose Tie“, das sich die Wichtigkeit und Enttabuisierung der Prostatakrebs Vorsorge zum Ziel gesetzt hat, wird durch Casinos Austria unterstützt.

Über Casinos Austria

Die Erlebniswelt von Casinos Austria bietet seit der Gründung 1968 für alle Erwachsenen spannendes Entertainment, seriöses Glücksspiel mit Spielerschutz auf höchstem internationalem Niveau in unverwechselbarem Ambiente. Mit ihrem Angebot sind die zwölf österreichischen Casinos touristische Leitbetriebe und tragen zur Wertschöpfung in einem Maß bei, das weit über die eigene Umsatzleistung hinausgeht. Darüber hinaus ist es für Casinos Austria erklärtes Unternehmensziel, Institutionen, Initiativen und Projekte zu unterstützen, die den Menschen in Österreich zugutekommen.

Ein Foto zum Download finden Sie unter: https://bit.ly/Pink-Casino-Night-2023

Rückfragen & Kontakt:

Patrick Minar

Managing Director Corporate Communications

Casinos Austria AG

Tel.: +43/1/53440 – 31900

E-Mail: patrick.minar @ casinos.at

www.casinos.at www.playsponsible.at



Peter Prostrednik

Head of Sponsoring

Casinos Austria AG

Tel.: +43/1/53440 – 22337

E-Mail: peter.prostrednik @ casinos.at

www.casinos.at www.playsponsible.at