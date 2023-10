Tag der Psychotherapie – Es gibt keine Gesundheit ohne psychische Gesundheit!

Wien (OTS) - Der internationale Tag der psychischen Gesundheit ist auch der Tag der Psychotherapie. Das nimmt der Österreichische Bundesverband für Psychotherapeut:innen (ÖBVP) zum Anlass, den Fokus auf das Thema psychische Gesundheit und psychische Erkrankung zu legen. Obwohl einige Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und zur Unterstützung von Menschen in psychischen Krisen von Seiten der politischen Entscheidungsträger getroffen worden sind, fehlen nach wie vor der Wille oder die finanziellen Mittel für eine flächendeckende psychotherapeutische Versorgung in Österreich. Der ÖBVP wird nicht müde, zu betonen, dass ausreichend bestens ausgebildete Psychotherapeut:innen für den anfallenden Behandlungsbedarf zur Verfügung stehen, die Mangelversorgung liegt schlichtweg an der Kontingentierung der kassenfinanzierten Psychotherapieplätze sowie den schlechten Rahmenbedingungen für die ausführenden Kolleg:innen.

Erfolgreiche und engagierte psychosoziale Projekte wie "Gesund aus der Krise" für Kinder und Jugendliche, das vom Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK) geförderte und vom Berufsverband österreichischer Psycholog:innen(BÖP) in enger Kooperation mit dem Österreichischen Bundesverband für Psychotherapie (ÖBVP) umgesetzt wird, können bei psychischen Belastungen als Überbrückungsmöglichkeit gesehen werden. Die Verantwortlichen für die Regelversorgung psychisch kranker Menschen müssen gewährleisten, dass psychotherapeutische Behandlung für alle leicht zugänglich und selbstverständlich leistbar ist. #mehrpsychotherapiejetzt!

Heute, am Tag der Psychotherapie, ist es unser Auftrag, gemeinsam mit allen Beteiligten unsere Stimme laut zu erheben und unter dem Motto #tatenstattwarten einmal mehr daran zu erinnern: Es geht darum, zu enttabuisieren und zu entstigmatisieren. Es geht darum, Menschen zu ermächtigen und zu ermutigen, über ihre psychischen Probleme genauso zu sprechen, wie über körperliche. Und es geht darum, dass die Antwort auf die Frage „Wie geht es dir?“ nicht immer „gut“ sein muss. Darüber reden hilft! Psychotherapie hilft!

ÖBVP-Präsidentin Barbara Haid „unser gemeinsames Ziel muss es sein, die psychische Gesundheit der Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Denn es gibt keine Gesundheit ohne psychische Gesundheit!

