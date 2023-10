10.10.: Tag der Obdachlosen und Tag der Psychischen Gesundheit

neunerhaus: Housing First als erfolgreiche Strategie gegen Obdach- und Wohnungslosigkeit

Wien (OTS) - Anlässlich des morgigen Tags der Wohnungslosen sowie des Tages der psychischen Gesundheit weist neunerhaus auf Housing First als Plan A zur Beendigung von Obdach- und Wohnungslosigkeit sowie als zielgruppengerechten Ansatz mit Hilfe auf Augenhöhe hin: Zuerst die eigene Wohnung – mit multiprofessioneller Betreuung nach Wunsch und Bedarf.

Das beste Werkzeug, um Wohnungslosigkeit zu bekämpfen, ist eine Wohnung – diesen Ansatz verfolgt neunerhaus seit über zehn Jahren. Die Sozialorganisation hat gemeinsam mit dem Fonds Soziales Wien (FSW) den internationalen Erfolgsansatz Housing First nach Wien gebracht und etabliert. Insgesamt hat neunerhaus bereits rund 270 Housing First-Wohnungen an ehemals obdach- und wohnungslose Menschen übergeben. So haben seit 2012 dank neunerhaus 585 Menschen ein neues Zuhause bekommen, davon 253 Kinder. „Für uns ist Housing First die stärkste, wirksamste und nachhaltigste Strategie, um Obdach- und Wohnungslosigkeit dauerhaft zu beenden, das zeigen auch unsere Erfolgszahlen. Mittlerweile ist Housing First Mainstream-Modell in der Wiener Wohnungslosenhilfe, dazu hat neunerhaus wesentlich beigetragen und darauf sind wir stolz“, so Elisabeth Hammer, neunerhaus Geschäftsführung.

Selbstbestimmung und Hilfe auf Augenhöhe

Zudem hat neunerhaus seit mittlerweile 17 Jahren Erfahrung in der medizinischen Versorgung von obdach- und wohnungslosen sowie armutsbetroffenen Menschen. Dabei spielt auch die psychische Gesundheit eine große Rolle. „Ein schneller Rück-Weg in die eigenen vier Wände ist das Wichtigste, mitunter braucht es dazu sozialarbeiterische und psychosoziale Betreuung. Bei neunerhaus denken wir seit jeher Gesundheit und Soziales zusammen. Unsere Erfahrung zeigt, dass prekäre Wohnverhältnisse krank machen – körperlich und psychisch. Neben den eigenen vier Wänden braucht es daher oftmals auch psychosoziale Betreuung der Nutzer*innen. Das leistet neunerhaus mit einem interdisziplinärem Betreuungsteam, in dem neben Sozialarbeiter*innen und Peers auch Fachkräfte für psychosoziale Gesundheit mitarbeiten“, so Daniela Unterholzner, neunerhaus Geschäftsführung.

neunerhaus Housing First

Bei neunerhaus Housing First schließen die Mieter*innen einen eigenständigen Mietvertrag ab und erhalten zusätzlich – nach Wunsch und Bedarf – maßgeschneiderte Unterstützung durch ein interdisziplinäres Betreuungsteam. Die Zusammenarbeit mit externen sozialen und medizinischen Diensten sowie die Kooperation mit Hausverwaltungen und Wohnungseigentümer*innen ergänzen das Angebot. Die Bewohner*innen zahlen ihre Miete selbst und gelangen dadurch wieder zurück in ein selbstbestimmtes Leben. Dadurch ist eine starke Mietstabilität gewährleistet: 93 Prozent der Haushalte wohnen stabil in den von neunerhaus vermittelten Housing First-Wohnungen.

„Selbstbestimmtes Wohnen in einer eigenen Wohnung mit mobiler sozialarbeiterischer Betreuung nach dem Housing First-Ansatz ist ein Kernpunkt der Strategie der Wiener Wohnungslosenhilfe. Im vergangenen Jahr waren es bereits 4.100 Menschen in Wien, die mobil betreut wurden. Die Wiener Wohnungslosenhilfe bietet im ganzjährigen Regelangebot 6.800 Plätze für wohnungs- und obdachlose Menschen an. Wir evaluieren laufend unsere Angebote und arbeiten im Fonds Soziales Wien gemeinsam mit 33 Partnerorganisationen wie dem neunerhaus daran, bestmöglich auf die Bedarfe der obdach- und wohnungslosen Menschen in Wien einzugehen. Der Housing First-Ansatz hat sich dabei als Erfolgsmodell etabliert“, so Markus Hollendohner, Leiter der Wiener Wohnungslosenhilfe im Fonds Soziales Wien.

Über neunerhaus

Seit fast 25 Jahren bietet die Wiener Sozialorganisation neunerhaus obdach- und wohnungslosen sowie armutsbetroffenen Menschen Unterstützung in den Bereichen Wohnen, Beratung und Gesundheit. In drei neunerhaus Wohnhäusern mit unterschiedlichen Schwerpunkten sowie mit Housing First und Mobil betreutem Wohnen ermöglicht neunerhaus mehr als 900 wohnungs- und obdachlosen Menschen in Wien auf sie zugeschnittene Unterstützung im Bereich Wohnen: Von einem kurzzeitig sicheren Ort in akuten Krisen über längerfristiges und professionell betreutes Wohnen in einer Hausgemeinschaft bis hin zur eigenen Wohnung. Rund 6.000 Menschen werden im neunerhaus Gesundheitszentrum pro Jahr versorgt. In der neunerhaus Tierärztlichen Versorgung kümmert man sich um die Tiere obdach- und wohnungsloser Menschen. neunerhaus wird vom Fonds Soziales Wien und dem Sozialministerium gefördert, hat einen Vertrag mit der Österreichischen Gesundheitskasse und ist darüber hinaus auf Spenden angewiesen. www.neunerhaus.at

