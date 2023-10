KENTO Healthcare Insights wurde von der Akademie der Ärzte als DFP Serviceprovider akkreditiert

KENTO Healthcare Insights ist ab sofort ein offizieller DFP-Serviceprovider der Akademie der Ärzte

Wien (OTS) - KENTO Healthcare Insights wird als zertifizierter Serviceprovider administrative und organisatorische Dienstleistungen im Namen der Fortbildungsanbieter erbringen und damit die Weiterbildung von Ärztinnen und Ärzten unterstützen. “Diese Akkreditierung ist eine Bestätigung für unsere hohen Qualitätsstandards und unseren Einsatz, kontinuierliche Weiterbildung im medizinischen Bereich zu unterstützen”, so Dr. med. univ. Zinnagl, Geschäftsführer bei KENTO Healthcare Insights. “Die Akademie der Ärzte ist Österreichs zentrale Instanz für ärztliche Fort- und Weiterbildung und wir freuen uns, als Serviceprovider akkreditiert zu sein", meint Dr. med. univ. Zinnagl. Die Österreichische Ärztekammer fördert kontinuierlich die fachliche Fortbildung der Ärztinnen und Ärzte, die über das Diplom Fortbildungs Programm (DFP-Punkte) abgewickelt wird. Da sich das medizinische Wissen schnell entwickelt, ist eine lebenslange Fortbildung von immenser Bedeutung für die Qualität der Patientenversorgung.

Die Partner und Gründer von KENTO Healthcare Insights haben bereits in der Vergangenheit Expertise im Bereich Fortbildung durch zahlreiche selbst produzierte physische und digitale Fortbildungen gesammelt und sind damit der ideale Partner für klinische und wissenschaftliche Institutionen in Österreich. “Ob Webinare oder hybride, mehrtägige Weiterbildungsreihen, KENTO Healthcare Insights unterstützt Fortbildungsanbieter, in der Regel klinische Abteilungen, bei der technischen und organisatorischen Abwicklung dieser Formate als Full-Service-Provider. Wir haben gesehen, dass sich die Fortbildungsanbieter durch die Auslagerung der organisatorischen Abläufe an einen Serviceprovider ausschließlich auf den medizinischen Inhalt konzentrieren können, damit entsteht eine klare Win-Win-Situation.” so Dr. med. univ. Zinnagl.

Über KENTO

KENTO Healthcare Insights ist ein österreichischer Anbieter von Marktforschung, Datenanalysen und Fortbildung für Healthcare- und Pharmaunternehmen. KENTO steht für fundierte Informationen und datenbasierte Interpretationen in den Bereichen Arzneimittelversorgung, Marketingstrategie, Distributionsmanagement und Market Access. Unsere Überzeugung ist es, durch bedarfsgerechte Analysen eine bessere Ressourcenallokation im Sinne aller Patienten zu ermöglichen und die Qualität der Patientenversorgung zu erhöhen.



